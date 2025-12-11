Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova u četvrtak je izjavila da Britanija mora otkriti što je britanski vojnik ubijen u Ukrajini u utorak zapravo ondje radio, optuživši London da pomaže Kijevu u počinjenju "terorističkih djela".

Britansko ministarstvo obrane u utorak je objavilo da je vojnik, desetnik George Hooley poginuo u Ukrajini dok je promatrao ukrajinske snage kako testiraju novu obrambenu sposobnost daleko od prve crte bojišnice.

Britanija, kao vodeća nacija u takozvanoj 'Koaliciji voljnih', više je puta rekla da podupire slanje multinacionalnih snaga u Ukrajinu nakon što se postignu prekid vatre ili mirovni sporazum, potencijalno raspoređivanje na koje je Rusija upozoravala.

"London mora iskreno priznati što je njihov Hooley ondje radio. Čini se da je možda netko u Britaniji počeo pažljivo pripremati javno mnijenje svoje zemlje na vojne gubitke u Ukrajini koje bi bilo nemoguće jednostavno skriti i nastaviti prikrivati", rekla je Zaharova.

Rekla je da britanska vlada ne bi trebala obmanjivati ​​svoje građane tvrdnjama po kojima su britanski vojnici u Ukrajinu poslani samo kao savjetnici ili instruktori, optuživši pritom britanske snage da pomažu Kijevu u "terorističkim napadima i ekstremističkim zadacima" po izravnom nalogu Londona.

Zaharova je rekla i da će Rusija sve strane vojne kontingente u Ukrajini smatrati svojim legitimnim ciljevima.

Britanska vlada, jedan od najvjernijih podupiratelja Ukrajine, nikada nije potvrdila koliko se njezinih vojnika nalazi u Ukrajini, ali je BBC izvijestio da mali kontingent podupire ukrajinske snage i pruža sigurnost diplomatskom osoblju.