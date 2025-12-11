Obavijesti

News

Komentari 7
UBIJEN BRITANAC

Rusi prijete: Strani vojnici u Ukrajini bit će legitimne mete

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi prijete: Strani vojnici u Ukrajini bit će legitimne mete
Foto: Ramil Sitdikov

Britansko ministarstvo obrane u utorak je objavilo da je vojnik, desetnik George Hooley poginuo u Ukrajini dok je promatrao ukrajinske snage kako testiraju novu obrambenu sposobnost daleko od prve crte bojišnice.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova u četvrtak je izjavila da Britanija mora otkriti što je britanski vojnik ubijen u Ukrajini u utorak zapravo ondje radio, optuživši London da pomaže Kijevu u počinjenju "terorističkih djela".

Britansko ministarstvo obrane u utorak je objavilo da je vojnik, desetnik George Hooley poginuo u Ukrajini dok je promatrao ukrajinske snage kako testiraju novu obrambenu sposobnost daleko od prve crte bojišnice.

DEKLARACIJA Sergej Lavrov: 1990. smo priznali drukčiju Ukrajinu. Ova današnja uopće nije takva
Sergej Lavrov: 1990. smo priznali drukčiju Ukrajinu. Ova današnja uopće nije takva

Britanija, kao vodeća nacija u takozvanoj 'Koaliciji voljnih', više je puta rekla da podupire slanje multinacionalnih snaga u Ukrajinu nakon što se postignu prekid vatre ili mirovni sporazum, potencijalno raspoređivanje na koje je Rusija upozoravala.

"London mora iskreno priznati što je njihov Hooley ondje radio. Čini se da je možda netko u Britaniji počeo pažljivo pripremati javno mnijenje svoje zemlje na vojne gubitke u Ukrajini koje bi bilo nemoguće jednostavno skriti i nastaviti prikrivati", rekla je Zaharova.

Rekla je da britanska vlada ne bi trebala obmanjivati ​​svoje građane tvrdnjama po kojima su britanski vojnici u Ukrajinu poslani samo kao savjetnici ili instruktori, optuživši pritom britanske snage da pomažu Kijevu u "terorističkim napadima i ekstremističkim zadacima" po izravnom nalogu Londona.

SASTANAK PUTIN-WITKOFF Ruski ministar Lavrov tvrdi: Razriješeni su svi nesporazumi oko Ukrajine sa SAD-om
Ruski ministar Lavrov tvrdi: Razriješeni su svi nesporazumi oko Ukrajine sa SAD-om

Zaharova je rekla i da će Rusija sve strane vojne kontingente u Ukrajini smatrati svojim legitimnim ciljevima.

Britanska vlada, jedan od najvjernijih podupiratelja Ukrajine, nikada nije potvrdila koliko se njezinih vojnika nalazi u Ukrajini, ali je BBC izvijestio da mali kontingent podupire ukrajinske snage i pruža sigurnost diplomatskom osoblju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Potez Europe: Zamrzavaju rusku imovinu na trajnijoj osnovi
BIT ĆE IM LAKŠE

Potez Europe: Zamrzavaju rusku imovinu na trajnijoj osnovi

Države članice imaju rok do sutra do 17 sati za odgovor, pri čemu je dovoljno da prijedlog podrži kvalificirana većina, odnosno 55 posto država članica u kojima živi 65 posto stanovništva EU-a.
Sergej Lavrov: 1990. smo priznali drukčiju Ukrajinu. Ova današnja uopće nije takva
DEKLARACIJA

Sergej Lavrov: 1990. smo priznali drukčiju Ukrajinu. Ova današnja uopće nije takva

Lavrov je pojasnio kako su ta načela nesvrstanost, neutralnost i nenuklearni status, utvrđena u Deklaraciji o državnom suverenitetu Ukrajine od 16. srpnja 1990. godine. Prema njegovim riječima, to je bio dokument na temelju kojeg je Moskva uopće priznala ukrajinsku neovisnost
Ruski ministar Lavrov tvrdi: Razriješeni su svi nesporazumi oko Ukrajine sa SAD-om
SASTANAK PUTIN-WITKOFF

Ruski ministar Lavrov tvrdi: Razriješeni su svi nesporazumi oko Ukrajine sa SAD-om

Lavrov je u četvrtak rekao da su razgovori potvrdili "međusobno razumijevanje", koje su postigli Putin i predsjednik SAD-a Donald Trump na samitu na Aljasci u kolovozu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025