Poticaji od 41 mil. kuna za kupnju kondenzacijskih bojlera

Program je namijenjen sufinanciranju energetski učinkovitih bojlera u kućama i stanovima, koji su 22. ožujka uslijed potresa pretrpjeli oštećenja dimnjaka, plinskih instalacija i sustava grijanja

<p>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je u srijedu javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera, vrijedan 41 milijun kuna, za građane Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije stradale u potresu, koji će moći dobiti do 8000 kuna po bojleru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Program je namijenjen sufinanciranju energetski učinkovitih bojlera u kućama i stanovima, koji su 22. ožujka uslijed potresa pretrpjeli oštećenja dimnjaka, plinskih instalacija i sustava grijanja, što uključuje i sustave za pripremu potrošne tople vode. Za poticaj se mogu javiti građani s područja Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, priopćio je Fond.</p><p>- Cilj nam je pomoći vlasnicima oštećenih kuća i zgrada da pri obnovi svojih objekata nabave energetski učinkovitiji i okolišno prihvatljiviji sustav proizvodnje toplinske energije - rekao je direktor Fonda <strong>Siniša Kukić</strong>. </p><p>Građani će tako, uz maksimalno pojednostavljenu proceduru prijave, moći dobiti do 80 posto sufinanciranja, odnosno do 8000 kuna po bojleru, a prijavljivati se mogu preko sustava za e-prijavu, poštom ili na prijemni ured Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.</p><p>Od danas je na internetskoj stranici www.fzoeu.hr dostupan i novi sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda preko kojeg građani mogu aplicirati za poticaje za kupnju kondenzacijskih bojlera. Prije podnošenja elektronskih prijava, korisnici trebaju izraditi svoj korisnički račun, koji će nakon toga moći koristiti i za ostale Fondove programe sufinanciranja.</p><p>Službeno zaprimanje zahtjeva počinje 17. lipnja</p><p>Sa službenim zaprimanjem zahtjeva, kako elektronskih, tako i onih poslanih poštom ili zaprimljenih u pisarnicu, Fond će započeti 17. lipnja od 9 sati (zahtjevi koji dođu prije službenog početka zaprimanja prijava neće biti razmatrani).</p><p>U Fondu kažu da će zainteresiranim građanima na taj način biti osigurano dovoljno vremena za pripremu sve potrebne dokumentacije.</p><p>Osim prijavnog obrasca s osnovnim podatcima o prijavitelju, trebati priložiti dokaz vlasništva kuće ili stana, dokaz da je zgrada oštećena u potresu te ponudu, predračun ili račun ovlaštenog instalatera ili prodavatelja plinskog kondenzacijskog bojlera, koji ne može biti stariji od 22. ožujka ove godine.</p><p>Zahtjevi će se rješavati u što kraćem roku te će Fond, u okviru raspoloživog budžeta, sklopiti ugovor o sufinanciranju sa svima koji udovoljavaju uvjetima. </p><p>IZ Fonda su najavili da će nakon ovog javnog poziva 25. lipnja objaviti i dugo očekivani Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.</p><p>Najavljuju i nastavak prošlogodišnjih programa sufinanciranja kupnje električnih vozila, kao i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, javnim zgradama i turističkom sektoru.</p>