Potpisali dodatak Kolektivnom pa nazdravljali s Plenkovićem

Čelnici sindikata javnih službi, njih 11, potpisali su u četvrtak dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru, kojim će javnim službenicima i namještenicima rasti osnovica plaće za 6,12 posto. Odmah nakon toga su i tri obrazovna Sindikata - hrvatskih učitelja, zaposlenih u srednjim školama te znanosti i visokog obrazovanja potpisala i Sporazum o dodatku na plaću za nenastavno osoblje u sustavu odgoja i obrazovanja.

Čelnik Preporoda, Željko Stipić, taj Sporazum nije potpisao jer je njegovo članstvo odbilo Vladinu ponudu u kojoj se razdvaja nastavno i nenastavno osoblje. Odmah nakon potpisivanja u Banskim dvorima se digao i otišao, dok su ostali u veselom raspoloženju ostali proćakulati s premijerom Andrejom Plenkovićem i nazdraviti.

Stipić je odbio potpisati dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru

- Ova Vlada je nastavila sa konzistentnom politkom povećanja plaća kroz osnovicu i dodatke. To je politika koju smo zacrtali u početku, sukladno mogućnostima i prihodovnoj strani proračuna. U dosadašnjem mandatu plaća je javnim i državnim službama rasla 18,3 posto - rekao je premijer Andrej Plenković dodavši kako su pri tom uspjeli zadržati okvir fiskalne konsolidacije.

Naglasio je i kako je njegova Vlada rasteretila kroz niz mjera gospodarstvo i građane, da je rasla minimalna plaća...

- Što se tiče Sporazuma o dodacima, donijeli smo odluku koja je realna financijski za iduću godinu - dodao je.

Ostvarili su cilj Sindikata, istaknuo je, da se poveća koeficijent i dodatak.

- Napravljen je održivi kompromis. Žao mi je da smo do njega došli industrijskom akcijom, koja se popularno zove štrajk. U sustavu obrazovanja to nije bilo kakav štrajk, on podrazumijeva djecu, roditelje, velik broj ljudi kojima ta vrsta štrajka doslovno remeti svakodnevni život. S obzirom da smo mi Vlada koja je pokazala da smo susretljivi, bilo bi jednostavnije da toga nije bilo, ali to je bilo bilo je. Najvažnije da su djeca od utorka u školama - rekao je.

Naglasio je i kako razumije očekivanja i drugih.

- Sve se odvija upravo onako kako smo mislili da će se odvijati. Mi ćemo i dalje razgovorom s različitim predstavnicima Sindikata u različitim sektorima nastojati pronalaziti održiva rješenja - poručio je.

Najavio je analizu plaća i koeficijenata cjelokupnog sustava.

- Ovakvih optika koje se čine nepravednima ima puno. Nije vaša optika jedina - poručio je obrazovnim sindikatima.

- To je svojevrsna akumulacija različitih odluka, interesa Vlada, odnosa snaga i prioriteta u pojedinim Vladama, sindikalnih predstavki u razdoblju od 20 godina i možda je sada vrijeme da se napravi cjelovita revizija i da poboljšamo sustav. A ne da imamo situacije koje se događaju ad hoc, zahvaljujući nekim ranijim dogovorima. Naša dobra volja je tu - istaknuo je dodavši kako razumije da ljudi žele više, ali...

- Mi radimo koliko možemo, postoje rasponi do kojih možemo ići. Možda idemo manjim koracima, ali idemo sustavno - poručio je.