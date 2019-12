Boravak u školi tijekom štrajka platit će samo Zagrepčani...

Nakon 36 dana štrajka učenici su se u utorak vratili u školske klupe. Naposlijetku je Andrej Plenković popustio zahtijevima Sindikata i dao im ono što traže, a to je povećanje koeficijenta za 6,11 posto. Dakako,ne odmah i ne svima. Kompromisno je ponudio rast koeficijenta samo nastavnicima i učiteljima te tajnicima i računovođama i to u tri rate do siječnja 2021. Nenastavnom osoblju, kuharima, spremačicama, domarima, dao je povišiću plaće za 6,11 posto, ali kroz dodatke. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak istaknula je neki dan kako se slaže da se ovakvo rješenje možda moglo i ranije naći.

U ovom natezanju učenici su izgubili sveukupno 16 dana nastave. A ono što je iznenadilo jest činjenica da iako većina djeca nije išla u školu tim danima, dakle nisu koristili ni produženi boravak ni kuhinju, u Gradu Zagrebu roditelji su dobili uplatnice s punim iznosom za tu uslugu, što su nam i sami potvrdili.

Prije nekoliko dana nekoliko ravnatelja zagrebačkih osnovnih škola reklo nam je kako čekaju uputu Grada Zagreba, ali da smatraju kako ne bi bilo fer da se roditeljima naplati nešto što njihova djeca nisu koristila i konzumirala. No, Grad je ipak zamislio drugačije pa je odluka takva da roditelji plaćaju punu cijenu.

No, kako su nam odgovorili iz Grada, produženi boravak neće plaćati za vrjeme nadoknade nastave.

- Što se tiče produženog boravka, kriteriji su propisani Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019., koji je donijela Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici 21. prosinca 2018. godine. Navedeni Program, među ostalim, propisuje da se iznos sudjelovanja roditelja u cijeni produženog boravka za jednu školsku godinu plaća u 10 obroka. Važno je napomenuti da će se, po okončanju štrajka, neodržani nastavni sati u programu produženog boravka odraditi bez dodatne financijske obveze za roditelje - odgovorili su nam iz Grada.

Što se tiče plaćanja cijene prehrane, dodali su, istim Programom je utvrđeno da roditelj učenika mjesečno istu plaća temeljem evidencije škole o broju konzumiranih obroka i uplatnica koje izdaju škole.

- Ukoliko obroka nije bilo, škole ih neće obračunavati - kažu iz Grada Zagreba.

U ostalim školama i gradovima diljem Hrvatske, srećom, druga je priča. Kako saznajemo od jedne mame iz Velike Gorice, njoj su umanjili račun za studeni za devet dana. A da će tako biti, potvrdili su nam ravnatelji nekoliko velikogoričkih škola prije nekoliko dana.

- Ako nisu dolazili, a kod nas učenici nisu dolazili, naravno da će im se ti dani odbiti od cijene - rekla nam je ravnateljica OŠ Eugena Kvaternika.

Isto nam je poručio i Davor Vidović, ravnatelj OŠ Jurja Habdelića.

I u riječkim školama će račun umanjiti za onoliko dana koliko djeca nisu dolazila u školu.

- Roditeljima djece koja borave u produženom boravku naplata boravka bit će umanjena za one dane štrajka kada djeca nisu išla na nastavu, vodimo računa o tome. Cijena boravka obračunava se i ovisi o konzumaciji obroka koje roditelji žele za svoje dijete po danu, a cijena dnevne marende je osam kuna i ručka za 17,75kn. Neka djeca imaju subvencionirane obroke od strane grada. Naime, svake godine grad donosi cenzus po kojem se određuje koja djeca će biti subvencionirana. Također, donosi se odluka o tome koji će roditelji, ovisno o primanjima u domaćinstvu, subvencionirati učitelje koji rade u produženom boravku i po tom naputku radimo - objašnjava ravnateljica riječke OŠ Centar Nedjeljka Debelić.

Isto je i u Osijeku. Ravnatelj Osnovne škole "Mladost" istaknuo je kako će se izdavati posebni računi za svakog učenika, ovisno o tome koliko je dana dolazio u školu.

- Pa će tako drukčiji iznos biti za one koji su boravili u školi par dana, one koji nisu dolazili i one koji su svaki dan boravili u školi - rekao nam je.

Iz Osnovne škole "Tin Ujević" poručili su kako su kod njih učenici prvih razreda imala redovnu nastavu unatoč štrajku.

U zadarskim osnovnim školama Kruna Krstića, Petra Preradovića, Stanovi, Zadarski otoci, Šime Budinić, Bartul Kašić i Smiljevac, inače je produženi boravak besplatan. Kako su nam potvrdili u Gradu Zadru, primanja jedne učiteljice financira Grad, a druge ministarstvo.

- Riječ je o izvanstandardnom programu produljenog boravka, a škole su dobile naputak da i u vrijeme štrajka organiziraju produljeni boravak i osobne pomoćnike. Roditeljima je produljeni boravak besplatan, a plaćaju samo prehranu, za što potpisuju ugovor sa školom koju dijete pohađa - rekla nam je Marina Mihovilović Pajkin, glasnogovornica Grada Zadra.

Stanka Pera Martinac, ravnateljica Osnovne škole Petra Preradovića rekla nam je da je tako bilo i u njihovoj školi.

- Produljeni boravak nije vezan za nastavu i imali smo ga organiziranog u dvije smjene, od osam do 16.30, za što su bile zadužene četiri učiteljice, po dvije u svakoj smjeni. Prehranu, odnosno ručak i užinu naplaćujemo po danu dolaska pojedinog djeteta. Roditelji dobivaju uplatnice na kojima piše koliko je dijete dana dolazilo u školu i koliko to stoji - kaže ravnateljica Pera Martinac.