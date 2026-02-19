Rok za završetak svih radova, uključujući uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog otpada, je tri mjeseca od dana potpisa ugovora
Potpisali su ugovor za rušenje Vjesnika: Kroz mjesec dana opet ćemo se voziti kroz podvožnjak
U prostoru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u četvrtak 19. veljače 2026. godine, potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova uklanjanja nebodera Vjesnik sa zapadnim aneksom. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić i član Uprave - direktor društva EURCO d.d. Hrvoje Merki. Potpisivanju ugovora nazočili su revident Mario Todorić, predstavnik stručnog nadzora Josip Cetina, državni tajnici Tonči Glavinić i Sanja Bošnjak, glavna savjetnica ministra Iva Hudan i posebni savjetnik ministra Dominik Skokandić.
Ugovorom je definiran rok od 30 dana za završetak prve faze izvođenja radova što podrazumijeva otklanjanje opasnosti i stvaranje preduvjeta za otvaranje prometa kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Rok za završetak svih radova, uključujući uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog otpada, je tri mjeseca od dana potpisa ugovora.
- Dajemo i informaciju da je održan i operativni sastanak predstavnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, izvođača radova EURCO d.d., stručnog nadzora tvrtke GARK KONZALTING d.o.o. te revidenta tvrtke TODING d.o.o - priopćili su iz ministarstva.
Podsjećamo, nakon požara u Vjesnikovom neboderu 17. studenoga 2025. utvrđeno je da je konstrukcija zgrade nebodera teško oštećena i opasna, što potvrdio rješenjem i Državni inspektorat RH. Ministarstvo je provelo pregovarački postupak javne nabave te odabralo ponudu tvrtke EURCO d.d. u vrijednosti 4,22 milijuna eura bez PDV-a. Na odluku Ministarstva, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave podnesene su dvije žalbe zbog čega je sklapanje ugovora do današnjeg dana bilo odgođeno.
Nakon zaprimanja dviju odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojima se odbijaju žalbe gospodarskih subjekata JONING d.o.o i V.D.M. PROMET na odabir izvođača za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja nebodera Vjesnik, u petak 13. veljače 2026. godine, stečeni su preduvjeti za sklapanje ugovora s odabranim gospodarskim subjektom.
Dodajmo i kako je Vjesnik Odlukom Vlade RH proglašen strateškom nekretninom od državnog značaja. Republika Hrvatska u cijelom je kompleksu većinski vlasnik stoga je plan države i prije požara bio otkupiti preostale suvlasničke dijelove te taj prostor urediti za smještaj državnih tijela koja su trenutno u zakupu poslovnih prostora.
Nakon uklanjanja nebodera provest će se arhitektonsko – urbanistički natječaj kojim će se odrediti izgled samog kompleksa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+