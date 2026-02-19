Potpisali su ugovor za rušenje Vjesnika: Kroz mjesec dana opet ćemo se voziti kroz podvožnjak

U prostoru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u četvrtak 19. veljače 2026. godine, potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova uklanjanja nebodera Vjesnik sa zapadnim aneksom. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić i član Uprave - direktor društva EURCO d.d. Hrvoje Merki. Potpisivanju ugovora nazočili su revident Mario Todorić, predstavnik stručnog nadzora Josip Cetina, državni tajnici Tonči Glavinić i Sanja Bošnjak, glavna savjetnica ministra Iva Hudan i posebni savjetnik ministra Dominik Skokandić.

Foto: Vlada RH

Ugovorom je definiran rok od 30 dana za završetak prve faze izvođenja radova što podrazumijeva otklanjanje opasnosti i stvaranje preduvjeta za otvaranje prometa kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Rok za završetak svih radova, uključujući uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog otpada, je tri mjeseca od dana potpisa ugovora.

- Dajemo i informaciju da je održan i operativni sastanak predstavnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, izvođača radova EURCO d.d., stručnog nadzora tvrtke GARK KONZALTING d.o.o. te revidenta tvrtke TODING d.o.o - priopćili su iz ministarstva.

Podsjećamo, nakon požara u Vjesnikovom neboderu 17. studenoga 2025. utvrđeno je da je konstrukcija zgrade nebodera teško oštećena i opasna, što potvrdio rješenjem i Državni inspektorat RH. Ministarstvo je provelo pregovarački postupak javne nabave te odabralo ponudu tvrtke EURCO d.d. u vrijednosti 4,22 milijuna eura bez PDV-a. Na odluku Ministarstva, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave podnesene su dvije žalbe zbog čega je sklapanje ugovora do današnjeg dana bilo odgođeno.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon zaprimanja dviju odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojima se odbijaju žalbe gospodarskih subjekata JONING d.o.o i V.D.M. PROMET na odabir izvođača za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja nebodera Vjesnik, u petak 13. veljače 2026. godine, stečeni su preduvjeti za sklapanje ugovora s odabranim gospodarskim subjektom.

Dodajmo i kako je Vjesnik Odlukom Vlade RH proglašen strateškom nekretninom od državnog značaja. Republika Hrvatska u cijelom je kompleksu većinski vlasnik stoga je plan države i prije požara bio otkupiti preostale suvlasničke dijelove te taj prostor urediti za smještaj državnih tijela koja su trenutno u zakupu poslovnih prostora.

Nakon uklanjanja nebodera provest će se arhitektonsko – urbanistički natječaj kojim će se odrediti izgled samog kompleksa.