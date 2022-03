Potpisi Mosta bačeni su u vjetar? Ratna zbivanja bacila su referendum u skroz drugi plan

Referendum koji, zapravo, nije trebao promijeniti skoro ništa i sam je pogodio - u ništa. Postupno ukidanje većine mjera, dolazak proljeća i ljeta te rat u Ukrajini obesnažili su zamisao Mosta, koji je izjašnjavanje o stožerokraciji kanio pretvoriti u plebiscit o Andreju Plenkoviću.

Ako i bude održan, tko će na njega - u kontekstu rata u Ukrajini - uopće i izaći? Džaba su krečili. Za nacionalni referendum izlaznost nije kriterij valjanosti, ali ako bi odziv bio vrlo slab, to bi bio veći šamar organizatorima nego Plenkoviću.

Velik trud bačen je, dakle, niz rijeku, kakav god bio epilog. Na sakupljanju potpisa radilo je gotovo 50.000 volontera. Nakon prebrojavanja listića iz Mosta su objavili da imaju 410.533 potpisa za inicijativu Odlučujmo zajedno, odnosno 409.219 potpisa za inicijativu Dosta je!, što je više od potrebnih 368.867 potpisa.

Referendum je zamišljen s dva pitanja. Prvo je pitanje ustavotvorno, u koji bi se epidemija i pandemija dodali kao povod zbog kojeg se mogu ograničiti prava i slobode zajamčeni Ustavom, ali samo dvotrećinskom većinom u Saboru. Drugim pitanjem od građana se traži da kažu slažu li se s izmjenom Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u dijelu koji govori o odlukama o mjerama, ako se njima ograničavaju pojedine slobode i prava zajamčeni Ustavom, da se riječ “Stožer” briše.

Mostovci su pojasnili da će se u okviru drugog referendumskog pitanja od građana tražiti da podrže stav prema kojemu Vlada u roku 30 dana mora ukinuti Covid potvrde. No čini se da ni za tim neće biti potrebe. Stožer je nakon izbijanja rata u Ukrajini netragom nestao. Ukratko - da nije velikog europskog rata, mogli bismo reći kako se približavamo na korak ili dva do starog normalnog; ovako smo ipak u novom nenormalnom.

I premijer i Ustavni sud izrekli su svoj stav. Plenković je jasno davao do znanja da će se referndumu suprotstaviti rukama i nogama.

- Što se tiče pitanja za promjenu Ustava, da se održi referendum i promijeni Ustav, ništa se neće promijeniti. To je jedna kompletno besmislena inicijativa - rekao je Plenković u debati o referendumu krajem prošle godine. “Sami su rekli da je to bezveze. To je njihova igra, igraju se s ljudima. I da se to dogodi, neće se promijeniti ništa. Nećemo mi sad kao vlada u pandemiji koja traje dvije godine promijeniti način odlučivanja”, dodao je. Ustavni sud uvođenje Covid potvrda u javne službe ocijenio je ustavnim potezom. Predsjednik Milanović 20. prosinca prognozirao je da će Vlada onemogućiti Mostov referendum.

- Vjerojatno će ih probati pokrasti. Tko? Vlast. Sumnjam na HDZ, oni su skloni takvim stvarima. Imamo posla s lopovima - rekao je.

No potpisi su sakupljeni. Nije bilo krađe. Hoće li referenduma biti? Nikola Grmoja krajem veljače rekao je da se on mora održati.

- Time što smo tražili referendum mi smo politički i moralni pobjednici jer se pokazuje da je ispravno upravo ono što smo govorili. Čak ako Vlada i u nas ubrzo ukine Covid potvrde, referendum se mora održati jer se njime traži i ukidanje Stožera te donošenje odluka o mjerama dvotrećinskom većinom u Saboru. Plenkovićeve izjave pokazuju da je u panici – ustvrdio je tad Grmoja. No Plenković je na potezu jer će Mostova pitanja vjerojatno dati na ocjenu Ustavnom sudu, koji će o njima odlučiti kad mu se prohtije, a stvar svakog dana sve više gubi na smislu jer je temu s dnevnog reda, jednostavno, izgurala gusta, tragična, velika povijest.