Do covid referenduma će, ako ga bude, proći više mjeseci

Nakon što je prošlog petka objavljeno da je Mostova inicijativa “Dosta je stožerokracije” prikupila dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, očekuje se zaključak Ministarstva pravosuđa i uprave i o njihovoj inicijativi “Odlučimo zajedno”, kojom se traži da se u Ustav unese da je i pandemija situacija u kojoj se prava i slobode mogu ograničavati odlukom dvije trećine saborskih zastupnika.

I dok su zakonodavnu referendumsku inicijativu na nož dočekali ustavni stručnjaci, tvrdeći da se njome ovlasti koje očito pripadaju u djelokrug izvršne vlasti prenose Saboru, inicijativa za promjenu Ustava ocijenjena je kao ustavno prihvatljiva. U tome se krije i razlog zašto je Most odbio primiti zapisnik Ministarstva o obavljenoj provjeri potpisa za inicijativu “Dosta je stožerokracije”, iako im je potvrđeno da imaju dovoljno potpisa za ovo referendumsko pitanje. Naime, u Mostu tvrde da je Ministarstvo u sustav unijelo manje potpisa nego što su ih oni predali Saboru.

"Oni su u sustav unijeli samo 397.000 potpisa, a mi smo ih predali 12.000 više i zbog toga nismo primili zapisnik”, ponovio je jučer Nikola Grmoja, koji očekuje da će prebrojavanje potpisa za inicijativu 'Odlučimo zajedno' biti gotovo već danas. Ističe da su za ovu inicijativu Saboru predali 410.000 potpisa, nešto više nego za zakonodavnu, zbog čega je uvjeren da će se i u ovom slučaju zaključiti da je prikupljeno dovoljno potpisa za raspisivanje narodnog referenduma, “osim ako u Ministarstvu nešto ne pokušaju smuljati”.

Iz Ministarstva pak poručuju kako su u sustav uneseni svi potpisi koje im je proslijedio Sabor, ali i otkrivaju kako je u kutijama za zakonodavnu inicijativu Mosta bilo više potpisnih knjiga nego što je navedeno u saborskom zapisniku.

Tvrde, također, kako su predstavnici obiju inicijativa bili uključeni u svaku fazu provjere potpisa te kako doslovno nijedna kutija nije otvorena, a da Most o tome nije bio obaviješten.

“Ako imaju bilo kakve sumnje, pozivamo ih da zatraže uvid u unesene podatke”, kažu u Ministarstvu, no iz Mosta odgovaraju kako će to učiniti ukaže li se potreba, odnosno ako Ministarstvo bude tvrdilo da nema dovoljno potpisa za inicijativu “Odlučimo zajedno”.

No, i nakon što se prebroje potpisi i za drugo referendumsko pitanje, do samog eventualnog raspisivanja referenduma još je duga procedura. Ministarstvo će, kada završi provjeru potpisa, svoje zaključke poslati Vladi, koja onda šalje izvješće Saboru. Sabor tada odlučuje hoće li raspisati referendum ili zatražiti ocjenu ustavnosti pitanja, za što ni Sabor ni Ustavni sud još uvijek nemaju propisane rokove pa će do referenduma, ako ga uopće bude, vjerojatno proći više mjeseci, piše novinarka Večernjeg lista Iva Boban Valečić.