'Potražit ću neko rješenje da zastupnici nakon mandate rade'

Kako država ne bi isplaćivala punu, a šest mjeseci polovicu plaće, Jandroković je rekao kako će potražiti "neko rješenje" kako bi zastupnicima nakon mandata omogućio rad

<p>Predsjednik Hrvatskog sabora <strong>Gordan Jandroković</strong> izjavio je u petak kako bi trebalo potražiti „neko rješenje“ koje bi zastupnicima koji ne budu ponovno izabrani omogućilo da rade, pa ne bi bilo potrebe da im država šest mjeseci isplaćuje punu, a šest mjeseci polovicu plaće. </p><p>-To je zakon, prvo moramo vidjeti kako prevladati situaciju u kojoj je njima praktički zabranjeno raditi godinu dana, svi oni koji bi trebali doći na upravljačke pozicije, u privatnom, pa i javnom sektoru, nemaju to pravo - odgovorio je Jandroković, komentirajući činjenicu da 38 zastupnika prošlog saborskog saziva i dalje prima plaću, jer su zatražili model 6 plus 6.</p><p>- To je jedna vrlo neugodna situacija u kojoj čovjek godinu dana praktički ništa ne može raditi i onda ide na državne jasle, što isto nije simpatično. Dakle, tu bi možda trebalo potražiti neko rješenje u kojem će se omogućiti ljudima da rade i onda ne bi bilo potrebe za šest plus šest“, rekao je predsjednik Sabora novinarima uoči sjednice na kojoj Sabor treba donijeti zakon o obnovi Zagreba od potresa.</p><p>- Bitno je da zakon prođe i da stvorimo temelj za djelovanje - rekao je, očekujući da će za zakon glasovati više od 76 zastupnika koliko ima saborska većina.</p><p>- Ovo nije pitanje politike, ni politikanstva, ovo je zaista zakon koji treba pomoći građanima, oživjeti Grad Zagreb - istaknuo je Jandroković koji visoku potporu ideji obnove, odnosno zakonu, objašnjava političko zrelošću.</p><p> - Drago mi je da na taj način raspravljamo u Saboru, vjerujem da će se to vidjeti i na glasovanju, rekao je predsjednik Sabora.</p>