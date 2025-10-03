Obavijesti

News

Komentari 0
'BILO JE ZASTRAŠUJUĆE'

Potres 2,9 po Richteru pogodio Sloveniju. Zatreslo i Zagorje

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Potres 2,9 po Richteru pogodio Sloveniju. Zatreslo i Zagorje
Foto: EMSC

Prema podacima EMSC-a potres je zabilježen u 20:30 sati po lokalnom vremenu na dubini od 4 kilometra

Potres magnitude 2,9 pogodio je Rogašku Slatinu u Sloveniji u petak navečer, a osjetio se i u dijelovima Hrvatskog zagorja. Prema podacima EMSC-a potres je zabilježen u 20:30 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 4 kilometra, oko 8 km jugozapadno od Rogaške Slatine i 52 km sjeverozapadno od Zagreba.

- Dosta je treslo. Bilo je zastrašujuće - pisali su po društvenim mrežama Hrvati.

Stanovnici Zagorja izvijestili su o slabom podrhtavanju, koje nije izazvalo štetu. Potres se, kako ističu seizmolozi, ubraja u slabije potrese, no ipak ga je osjetilo više ljudi u okolnim područjima. Seizmolozi savjetuju da se građani i dalje drže uobičajenih mjera opreza te da prijave svako neuobičajeno podrhtavanje tla lokalnim nadležnim službama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva
ODLUKA SUDA

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

VKS smatra da Zavadlav nije planirao ubojstva, a pitanje je je li znao u koga puca. Zavadlav je htio srušiti presudu tako da ga se proglasi psihotičnim, pa onda i nevinim. Tvrdi da na snimkama uopće nije on
Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.
Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!
TEMPERATURE U NAGLOM PADU

Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!

Hladna fronta s istoka donijela je obilne oborine i snijeg u Srbiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025