Potres 2,9 po Richteru pogodio Sloveniju. Zatreslo i Zagorje

Potres magnitude 2,9 pogodio je Rogašku Slatinu u Sloveniji u petak navečer, a osjetio se i u dijelovima Hrvatskog zagorja. Prema podacima EMSC-a potres je zabilježen u 20:30 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 4 kilometra, oko 8 km jugozapadno od Rogaške Slatine i 52 km sjeverozapadno od Zagreba.

- Dosta je treslo. Bilo je zastrašujuće - pisali su po društvenim mrežama Hrvati.

Stanovnici Zagorja izvijestili su o slabom podrhtavanju, koje nije izazvalo štetu. Potres se, kako ističu seizmolozi, ubraja u slabije potrese, no ipak ga je osjetilo više ljudi u okolnim područjima. Seizmolozi savjetuju da se građani i dalje drže uobičajenih mjera opreza te da prijave svako neuobičajeno podrhtavanje tla lokalnim nadležnim službama.