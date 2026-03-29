Snažan potres u blizini otoka Žirja: 'Kuća se stresla kao da je neka sila prošla kroz nju!'

Potres magnitude 3,0 po Richteru pogodio je u nedjelju oko 20 sati Jadransko more. Potres je bio u blizini otoka Žirja, 74 kilometara od Splita i 33 kilometara od Šibenika na dubini od 10 kilometara.

Nije dugo trebalo i za prve reakcije onih koji su podrhtavanje osjetili.

- Kuća se tresla kao da je neka sila prošla ispod nje.

- Bilo je kratko, ali bučno.

- Dobar huk pa udar.

- Prvo se čula tutnjava, a onda podrhtavanje.

- Ja sam ležala u krevetu dok nisam čula neki čudni zvuk iz vani, odjednom potres strefi, nekoliko stvari je palo, ali to je to. Stvarno ne znam što se događa u Hrvatskoj ovih dana.

- Čuo se da dolazi izdaleka, potrajao je desetak sekundi.