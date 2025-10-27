Epicentar je bio 62 kilometra jugoistočno od Balıkesira i 10 kilometara južnije od Sındırgıja...
TLO SE TRESE
Jak potres magnitude 6,0 pogodio zapadnu Tursku
Potres magnitude 6,0 pogodio je u ponedjeljak navečer zapadnu Tursku, prenosi EMSC.
Prema podacima seizmoloških službi, potres je zabilježen 27. listopada 2025. u 19:48:29 UTC, odnosno u 22:48:29 po lokalnom vremenu.
Epicentar je bio na koordinatama 39.1538 N i 28.2184 E, 62 kilometra jugoistočno od Balıkesira i 10 kilometara južnije od Sındırgıja.
