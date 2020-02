Snažan potres zatresao sve od Knina do Zadra: 'Probudio me'

Magnituda potresa iznosila je 4.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V-VI (pet do šest) stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice.

Potres se osjetio na širem području Knina, Gračaca te cijelom obalnom dijelu od Zadra do Šibenika.

Zasad nemamo podataka o materijalnim štetama, javlja Seizmološka služba.

M4.0 #earthquake ( #potres ) strikes 24 km NW of #Knin ( #Croatia ) 26 min ago. Read eyewitnesses' stories & provide yours: https://t.co/tRQAzxU9Va

M4.0 #earthquake (#potres) strikes 24 km NW of #Knin (#Croatia) 33 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/HMwA3I31Oy