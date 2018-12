Potres od 7 Richtera pogodio jug Filipina, prijetio i tsunami

Potres od 7 Richtera pogodio je u subotu jug Filipina, objavio je američki USGS. Prema prvim podacima, potres se osjetio u 11.39 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 177 kilometara jugoistično od Davaa, najvećeg grada na otoku Minandao.

Pacifički centar za praćenje tsunamija objavio je prijetnju o mogućem malom valu u tom dijelu Tihog oceana, no prijetnja je ubrzo skinuta, prenosi CNN.

Filipinski seizmološki centar izvijestio je kako su se snažno zatresle zgrade na jugu zemlje, a prema prvim izvještajima nema većih šteta i posljedica.

#PTWC did not observe #tsunami waves on the sea-level gauges closest to the 7.2 mag. #earthquake in Mindanao, Philippines, so there is no longer a tsunami threat from this earthquake.https://t.co/YsXzdRoEkp