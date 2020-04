Potres opet uznemirio građane Zagreba, bio je 2,5 po Richteru

U petak ujutro Zagrepčane je uzdrmao novi potres. Bio je 2,5 po Richteru s epicentrom nedaleko Markuševca, a trajao je sekundu, dvije. Osjetio se u gotovo cijelom Zagrebu i okolici. Neki su ga opisali kao tutnjavu.

- Jutros, 10 travnja. 2020. godine u 08 sati i 50 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom u Zagrebu nedaleko Markuševca. Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice - objavila je Hrvatska seizmološka služba na svojoj stranici.

Zabilježio ga je i EMSC:

Felt #earthquake (#potres) M2.5 strikes 9 km NE of Zagreb - Centar (#Croatia) 15 min ago.