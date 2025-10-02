Obavijesti

MRAMORNO MORE

Potres u Turskoj. Istanbul se ljuljao na pet po Richteru. Najmanje 17 ozlijeđenih

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: EMSC

Guverner Istanbula Gül objavio je da je 17 ljudi ozlijeđeno zbog panike tijekom potresa te dodao da u gradu nema oštećenja od potresa

Predsjedništvo za upravljanje katastrofama i izvanrednim situacijama Turske objavilo je da je zapadnu Tursku pogodio potres u 14:55 sati od pet po Richteru s epicentrom u Mramornom moru. Potres se osjetio i u Istanbulu gdje su škole evakuirane.

U Silivriju, Avcılaru, Gaziosmanpaši i Kartalu roditelji su čekali na školskim vratima učenike koji su evakuirani pod nadzorom svojih učitelja. Potres, čiji je epicentar bio u Marmaraereğlisiju, osjetio se i u gradu Tekirdağ, zapadno od Istanbula. 

17 ranjenih

U razgovoru za CNN Türk, guverner Istanbula Gül objavio je da je 17 ljudi ozlijeđeno zbog panike tijekom potresa te dodao da u gradu nema oštećenja od potresa.

