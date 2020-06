Potresena majka: 'Nazvala me teta i rekla da je sin nestao iz vrtića, noge su mi se odsjekle'

Ne krivim ja njegove odgajateljice, one su naprosto preopterećene poslom. Kriv je Grad što ne može zaposliti više njih na toliko puno djece, rekla je ogorčena majka Dijana

<p>U popodnevnim satima iz zagrebačkog vrtića Pčelica u Aleji lipa u zagrebačkoj Dubravi, nestao je šestogodišnji dječak, prema riječima majke, 'pobjegao' je s drugim dječakom koji uopće ne pohađa taj vrtić. Srećom, pronašli su ih neozlijeđene nakon dva sata potrage, i to nedaleko od samog vrtića. </p><p>- Navodno je taj drugi dječak, koji je nekad išao tu u vrtić, došao po čašu vode i tete su ga pustile. U isto vrijeme se tu našao i moj sin, njih dvojica iskoristila su trenutak nepažnje i pobjegli iz dvorišta vrtića. Nakon što je teta shvatila da moj sin nije tu, nazvala me i pitala jesam li možda došla po njega, a da im se nisam javila. Rekla sam joj 'pa naravno da ne, to je nemoguće'... Na to mi je teta rekla da mog sina nema! Nakon tog saznanja, odsjekle su mi se noge - priča nam <strong>Dijana Orešić</strong>, majka šestogodišnjeg dječaka. </p><p>Roditelji su odmah kontaktirali policiju, prijatelje, obitelj, a pomoć su tražili i preko društvenih mreža pa se nakon toga i cijeli Zagreb digao na noge. Neozlijeđene ih je stotinjak metara od vrtića pronašla Dijanina šogorica.</p><p>- Zvali su me čak i neki ljudi čak s Trešnjevke, mobitel mi je stalno zvonio, ne znam kako da se svima zahvalim što su se uključili u potragu - rekla je Dijana drhtavim glasom. </p><p>Iz vrtića Pčelica nisu htjeli komentirati nestanak dječaka, samo su rekli kako 'nisu nadležni za davanje izjava'. No, odmah nakon što se cijeli slučaj sretno završio, pozvali su roditelje na razgovor. Nakon razgovora, roditelji su još uvijek bili pod dojmom, a kažu i da planiraju tužiti Grad Zagreb u čijoj su nadležnosti javni vrtići. </p><p>No, Dijana je jasno rekla da ne krivi odgajateljice iz vrtića, već je krivi cijeli sustav koji zapošljava samo dvije ili tri tete na, barem, dvadesetero djece. </p><p>- I sama sam vidjela koliko je teta, koja je bila odgovorna za njega, u šoku. U znoju je trčala po kvartu ne bi li ga pronašla. Nju ni najmanje ne krivim, krivim Grad Zagreb i koji ne poduzima ništa po pitanju sigurnosti djece. Pa pogledajte samo ovaj vrtić, cijela zgrada je u derutnom stanju, nije niti čudno da su djeca tako lako mogla izaći jer bez problema mogu otvoriti vrata, a ni dvorište nije adekvatno ograđeno - rekla je ogorčena majka dječaka. </p><p>Iako još uvijek u šoku, Dijana je sretna što su ga tako brzo uspjeli pronaći živog i zdravog. </p><p>- U ovih dva sata, najcrnje misli su mi prolazile kroz glavu. Presretna sam što se sve dobro završilo, ne želim ni pomišljati što je sve moglo biti, sada samo želim zagrliti svoje dijete - kazala nam je Dijana. </p>