Potresna svjedočanstva ljudi iz Izmira za 24sata: 'Oko nas su vrištali i trčali, krv mi se sledila'

Mi smo ovdje navikli na podrhtavanja te se više na to niti ne obaziremo, ali ovo je bila katastrofa. Ljudi su krvavih glava trčala po ulici, ne znaš gdje se skloniti, zgrade su padale, priča nam stanovnik Izmira

<p>Bilo je nezamislivo, na prvu se nismo snašli, odsjekle su mi se noge. Rekao sam si: 'Ovo je smak svijeta, gotovo je', u dahu nam je ispričao stanovnik turskog Izmira, koji je jučer oko 13 sati pogodio snažan potres jačine 6,6 prema Richteru, a štete ima u Grčkoj i u Turskoj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Ministar zdravstva Republike Turske<strong> Fahrettin Koca </strong>rekao je da je u potresu poginulo najmanje 28, a da je u bolnici 243 čovjeka, prenose turski mediji.</p><p>- Na odjelima za intenzivnu njegu nalazi se sedam ljudi, troje su u teškom zdravstvenom stanju. Čak 642 čovjeka tražilo je liječničku pomoć - rekao je Koca.</p><p>Akcije traženja i spašavanja još uvijek traju, a zemljotres se osjetio sve do Istanbula i Atene. </p><p>- Mi smo ovdje navikli na podrhtavanja te se više na to niti ne obaziremo, ali ovo je bila katastrofa. Ljudi su krvavih glava trčala po ulici, ne znaš gdje se skloniti, zgrade su padale, ma užas. U glavi mi je bilo da moram spasiti djecu, ali ruke i noge me nisu slušale. Nekako smo istrčali iz kuće. Sve nam je popucalo, radiš cijeli život, a nestane u tren. Ali, hvala Bogu, cijela obitelj mi je živa i zdrava - priča nam sugovornik i nadodaje da je danas otišao do rodbine u Istanbul dok se situacija malo ne smiri. </p><p>Iako su se građani odmah organizirali pomoć jedni drugima, a neki hoteli su ponudili i smještaj onima koji su ostali bez domova, ipak puno ljudi su proteklu noć proveli pod nebom. Naš sugovornik nam kaže da su vlasti zabranile izlazak iz kuća. </p><p>- Na svaki drhtaj prođu nas trnci. Uz to, imamo i pandemiju pa se savjetuje da se ne izlazi iz kuća, ali tko će na to misliti kad su nam životi ugroženi zato i idemo u Istanbul, previše nam je ovo stresa, a i djeca su u šoku - kaže nam sugovornik. </p><p>Gradonačelnik Izmira <strong>Tunc Soyer</strong> rekao je da se u cijeloj regiji srušilo oko 20 zgrada.</p><p>- Ekipe su na terenu, očistili su devet zgrada, ostalo je još osam. Neki ljudi su više, neki manje povrijeđeni. Gledao sam kako su spasili majku s četvero djece, ali i kako je jedna majka s dvoje djece poginula. Puno je zgrada koje su napukle. Za nas koji nismo poživjeli toliko mnogo štete život je donekle normalan. Nakon tog zemljotresa, koji je zaista bio prejak, bilo je još 84 manja podrhtavanja tla. U centru grada je mnogo gore, tamo se više osjeti - rekao je medijima Soyer. </p><p>Osim toga, potres je izazvao i manji tsunami te se podigao nivo vode u Egejskom moru. Cijeli grad je neko vrijeme bio pod vodom.</p><p>Turski predsjednik <strong>Tayyip Erdogan</strong> je u nedjelju obećao da će svima izgraditi nove kuće. </p><p>- Svim građanima Izmira čiji su domovi uništeni u zemljotresu, u najkraćem mogućem roku ćemo sagraditi i darovati nove kuće - poručio je Erdogan. Inače, u Izmiru je na vlasti oporbena Republikanska stranka (CHP). </p>