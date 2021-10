Šokantne snimke koje su nastale na hrvatsko-bosanskoj granici na kojima se vidi kako grupa maskiranih osoba u neoznačenim uniformama batinaju migrante palicama, a koje je snimila mreža istraživačkih novinara Lighthouse Reports nisu prve koje prikazuju maltretiranje migranata na našoj granici.

Dosad su se u više navrata, naročito u stranim medijima, pojavile priče kako hrvatska policija na granici tuče migrante, maltretira ih i kradu od njih stvari. Neki su čak tvrdili da ih je hrvatska policija seksualno zlostavljala.

Neka svjedočanstva, o kojima je izvještavao Guardian, prenijeli smo i na našem portalu, a prošle jeseni ustupila nam ih je humanitarna organizacija 'Dansko vijeće za izbjeglice' (DRC).

Prema informacijama kojima DRC raspolaže, ovi nasilni događaji navodno su se odvijali na hrvatskom teritoriju, kraj Šiljkovače, u neposrednoj blizini granice. Tu se nalazi improvizirano šatorsko naselje u kojem se sklonilo oko 700 ljudi. Nastali materijali prikupljeni su, navodi DRC, u razdoblju od 12. do 16. listopada, a više od 75 ljudi različitih nacionalnosti u samo jednom tjednom prijavilo je 'nečovječna postupanja, divlja premlaćivanja, pa čak i seksualno zlostavljanje'

DRC navodi kako su intervjuirane osobe imale vidljive ozljede nastale od udaraca, za koje tvrde da im ih je nanijela hrvatska policija. Liječnici u kampu Miralu komentirali su kako su ovo jedne od najozbiljnijih ozljeda koje su vidjeli u dosadašnjem iskustvu s migrantima. Između ostalog, DRC piše kako je 11 osoba poslano na pregled zbog sumnji na frakture, jedna osoba ima slomljen nos, a jedna osoba je hospitalizirana u Bihaću, sa slomljenom nogom.

Svjedočenja žrtava su užasavajuća.

12. listopada, petorica Afganistanaca, među kojima su bila i dvojica maloljetnika, prešla su hrvatsku granicu u blizini naselja Šturlić. Istog dana, kraj Novog Sela, policajac ih je zaustavio i pozvao još dvoje policajaca (muškarca i ženu). Jedan od migranata je pobjegao, a policija ga je pokušala uhvatiti. Pucali su prema njemu. Policija je zatim zahtijevala od ostatka grupe da im kaže gdje je pobjegao. Pljuskali su ih, a zatim odveli u postaju. Svi su bili u istoj prostoriji, puštali su ih na WC dvaput dnevno. Nakon dva dana su odvedeni na sud gdje im je rečeno da će biti svjedoci u slučaju protiv petog odbjeglog migranta, a koji je optužen za nasilno ponašanje prema policiji. Na sudu su rekli kako se odbjegli iz grupe nije ponašao nasilno prema policiji. Isti policajci koji su ih dva dana ranije presreli, sad su ih odveli na nepoznatu lokaciju gdje su ih predali desetorici naoružanih ljudi, odjevenih u crno. Imali su prekrivena lica, vojne čizme i čeonke na glavama. Pretpostavljaju da su svi bili muškarci. Policajci koji su ih doveli su im zatim uzeli novac. Ljudi u crnom su ih zatim kombijem odvezli na drugu nepoznatu lokaciju i izvukli ih van. Nakon toga su im naredili da se skinu u donje rublje i zapalili im odjeću. Morali su ležati na zemlji, licem dolje. Stajali su im na rukama, sprečavajući pokrete. Noge su im bile raširene. Zatim su krenula premlaćivanja. Tukli su ih šakama, nogama, granom i nečim što opisuju kao bič. Migranti opisuju da je to trajalo najmanje 15 minuta, navodi se u svjedočenju koje nam je ustupio DRC.

Jedan od migranata, M.K. (24), pretrpio je posebnu vrstu torture, navode.

Usred premlaćivanja, jedan od muškaraca u crnom penetrirao je granom u njegov anus, preko donjeg rublja. Tijekom ovog čina, ostali muškarci u crnom su se smijali, navodi se u svjedočenju. Uspio je u jednom trenutku izvući ruku ispod čizama i okrenuti se na bok, a zatim su ga tukli sljedećih 7 ili 8 minuta. Krvario je. Zatim su ih odveli u kombi i prevezli preko granice u blizini Šiljkovače. Doviknuli su im da se više nikad ne vraćaju u Hrvatsku, navodi se u izvješću DRC-a. U jutro 15. listopada, došli su do kampa Miral, a zatim su muškarca koji je navodno silovan poslali u bolnicu. Guardian je došao do Mustafe Hodžića, liječnika koji ga je pregledao.

- Pacijent je imao ozljede po leđima i nogama. Mogu potvrditi jasne znakove seksualnog nasilja. Nikad nisam vidio ništa slično - rekao je za Guardian.

Ovo je samo jedno od svjedočanstva klasificiranih po folderima koje nam je ustupio DRC. Svi folderi imaju iscrpne izvještaje navodnog zlostavljanja i gotovo svi su popraćeni uznemirujućim fotografijama.

Der Spiegel je objavio snimku koja je nastala navodno u ožujku 2020. godine. Spiegel tvrdi da video prikazuje brutalnost hrvatske policije prema migrantima koji iz BiH pokušavaju prijeći u Hrvatsku u blizini mjesta Poljana.

Za osobe u tamnim odorama tvrdi se da su hrvatski policajci koji prisilno tjeraju ljude iz Hrvatske u BiH, no na snimkama je nemoguće razaznati oznake MUP-a RH.

Novinari Spiegela tvrde i da hrvatski policajci primjenjuju psihičko i fizičko nasilje te da koriste bičeve, palice i kamenje. Videosnimak navodnog zlostavljanja objavljen je i na YouTube kanalu organizacije Border Violence Monitoring.

Snimke je objavio i BBC

U lipnju 2020. u policijsku postaju Slunj doveden je strani državljanin na kojem su službenici uočili da je ozlijeđen. Ispostavilo se da je riječ o državljaninu Afganistana, te da su ga dva hrvatska policajca premlatila. Obojica su udaljeni iz službe i završili su u pritvoru mjesec dana. Božinović je tada izjavio da su obojica "bacili ljagu na častan policijski posao".

I BBC je objavio video reportažu 'Pretučeni i opljačkani - Kako hrvatska policija čuva svoje granice' u kojem razgovara s migrantima koji tvrde da ih hrvatska policija tuče, pljačka te ih ilegalno vraća u BiH.

Reportaža je objavljena 2019. godine i počinje snimkom prijelaza Maljevac na hrvatsko-bosanskoj granici koju pokušavaju prijeći tisuće migranata. U videu migranti prikazuju modrice i ožiljke na tijelima, tvrdeći da ih hrvatska policija nasilno vraća natrag u Bosnu. Da ih napada i krade. Migranti prikazuju modrice i ožiljke na tijelu i govore: "Hrvatska. Policija."

- Tukli su me i tukli. Ja sam im rekao: Što radite? Ja sam maloljetan, nemojte me tući. Onda su me tukli još više - kazao je Mustafa(17).

Gradonačelnik Bihaća Suhret Fazlić vidio je kako hrvatska policija izvodi "pushback" u šumi na teritoriju Bosne i BBC-ovom reporteru ispričao da je rekao hrvatskim policajcima da to što radije je nezakonito ali da su mi oni rekli da im je tako naređeno te da su oni samo obični policajci i nije na njima da o tome raspravljaju.

BBC je razgovarao s jednim hrvatskim policajcem koji je kazao da je napravio tri 'pushbacka'.

- Dobio sam naredbe od nadređenog, a on od svog. To ide sve do vrha. Rečeno nam je da ih moramo uhvatiti prije nego što dođu do skupina za zaštitu ljudskih prava ili bilo kojeg mjesta gdje bi mogli tražiti azil. Kasnije smo shvatili da je to krivo - ispričao je taj policajac.

Pred kamerom su migranti nabrajali i što su im sve oteli hrvatski policajci. Neki su tvrdili da su ukrali sav njihov novac i uništili mobitele. Da su uzimali po dvjesto, trista, četiristo, petsto eura.

Ured Pučke pravobraniteljice Lore Vidović još je 20. ožujka 2019. od 'nezadovoljnih policajaca granične policije' dobio pismo koje je i objavio, a radi se o uznemirujućem priznanju da zapovjednici naređuju nasilje i protuzakonite postupke u odnosu policajaca prema migrantima.

Bivša pravobraniteljica je o tim postupanjima odmah obavijestila DORH i zatražila provedbu neovisne istrage kako bi se nedvojbeno utvrdilo radi li se o stvarnim činjenicama ili neosnovanim optužbama.

- Svakodnevno ih vraćamo u BiH bez papira bez procesuiranja bez obzira o kome se radilo, žene djeca, prema svima isto. Nema azila, to ne postoji samo i ako u iznimnim situacijama, kada je nešto medijski popraćeno. Zapovijed načelnika (…) i rukovoditelja i uprave da sve vraćamo bez papira, nema traga, uzeti novce, mobitele razbiti baciti u (…) ili si uzeti i izbjeglice na sili vratiti u Bosnu - piše u pismu policajca čije ime Ured Pučke pravobraniteljice nije naveo, želeći zaštititi 'zviždače' od šikaniranja.

U pismu se dalje navodi da su policajci na ispomoći iz drugih PU posebno okrutni u postupanju jer su ljuti što moraju biti tamo.

- Tu su kratko pa rade što žele bez kontrole, tuku, otimaju. Ovo je žalosno, ali istinito, a to sve se događa uz blagoslov rukovoditelja iz policijske postaje i uprave. Posebno nas par policajaca žalosti što na sve to nas potiču i to zapovijedaju rukovoditelji koji bi trebali raditi zakonito i to suzbijati i ne dozvoliti takvo ponašanje policajaca.

Policajci su priznali da ih na dnevnoj bazi vraćaju od 20 do 50 osoba.

- Kada ih dovoze iz drugih PU ljudi su iscrpljeni ponekad i pretučeni i onda ih još mi vozimo tijekom noći i prebacujemo na silu u Bosnu. Svega tu ima pa neki policajci posežu i za oružjem, to je sramno za ovu policiju, tako ju ja nisam zamišljao kad sam išao u školu. Ja sam ih osobno tijekom noći vratio preko 1000, nastojim biti što humaniji, ako odbijem to raditi dobiti ću otkaz, a od čega ću prehraniti obitelj - piše u pismu policajca.

Organizacija Border Violence Monitoring (BVM) je i 2018. objavila snimke za koje tvrde da prikazuje kolektivna protjerivanja migranta iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Snimke su nastale u šumi pored mjesta Lohovo u Bosni i Hercegovini, u blizini graničnog prijelaza Hrvatske i BiH.

Snimane su kamerama skrivenim u nedovršenim i napuštenim kućama od 29. rujna do 10. listopada 2018.

Na nekoliko snimaka se nalaze i policajci s automatskim puškama, te policijski psi. Policajci su i na začelju kolone. Neki od njih koji prepraćuju migrante imaju oznake Ekipe za posebne zadaće interventne policije.

U kolonama zna biti preko 50 ljudi a policajci s početka ili kraja kolone u rukama imaju žute vrećice u kojima, tvrde u BVM, drže mobitele koje su uzeli migrantima.

Premlaćivanja migranata na ovim snimkama nema. No, ipak ima nekoliko situacija koje su nasilne. U jednom trenutku policajac s vrha kolone pendrekom gura migranta u smjeru u kojem želi da grupa krene. Zatim, jedan od policajaca sa začelja nogom udara jednog od migranata. Vjerojatno zato što nije dovoljno brzo stao u kolonu.

Migranti inače hodaju jedan po jedan, držeći ruku na ramenu onog ispred sebe.

Policajci znaju i zagalamiti na migrante kad se ne kreću dovoljno brzo i disciplinirano.

Iz udruge Border violence monitoring uz objavu ovog materijala tvrde kako on, po prvi put, dokazuje da hrvatska policija sustavno i daleko od službenih graničnih prijelaza protjeruje migrante na teritorij BiH.