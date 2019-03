Potresne priče preživjelih: Čuli smo vriskove, krvi je bilo svuda

Prva žrtva manijakalnog terorista bio je muškarac koji je stajao na ulazu u džamiju. Kada se napadač počeo približavati, vjernik ga je pozdravio, kazavši mu: Zdravo brate! a ubojica ga je hladnokrvno ustrijelio na licu mjesta, prenosi AlJazeera.

- Ušao je u džamiju s dvije puške i počeo pucati po svima. Taj muškarac, terorist, stajao je unutra možda dvije minute. Zatim je počeo pucati po svima, baš svima; mladim ljudima, starijim ženama - ispričao je svjedok masakra Khaled Al-Nobani reporterima New Zealand Heralda.

He said "Hello brother," and the reply was three bullets.



