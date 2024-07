Potresni susret s kirurgom koji ih je operirao: 'Doktore, hvala vam na životu. Spasili ste nas'

Suze, veselje, trema, zahvalnost neke su od emocija kojima je bila ispunjena dvorana zagrebačkog hotela Antunović. Više od 40 pacijenata stiglo je u metropolu iz raznih dijelova Hrvatske, kako bi zahvalili svjetski poznatom američkom dječjem kardijalnom kirurgu dr. Williamu Novicku. On je u vremenu od 1993. do 2003. godine operirao više od 600 djece u Hrvatskoj, u doba kada su komplicirane operacije djece sa srčanom manom u našoj zemlji bile neizvedive jer nije bilo ni stručnjaka ni adekvatne aparature.

Taj liječnik svjetskog ugleda, koji je u Hrvatskoj operirao u sklopu svoje osobne posvećenosti liječenju u ratom zahvaćenim područjima, sastao se 7. srpnja u Zagrebu s bivšim pacijentima i suradnicima kako bi obilježio tridesetu obljetnicu nadasve altruističkog, ali i za hrvatsku pedijatrijsku kardiologiju dalekosežno važnog angažmana koji je u Zagrebu obavio sa svojim timom te suradnicima i podupirateljima iz Hrvatske i Amerike, hrvatskim dječjim kardiolozima i kardijalnim kirurzima Kliničkog bolničkog centra Rebro te Nacionalnom federacijom hrvatskih Amerikanaca (NFCA), koja je inicirala i uvelike financirala djelovanje tima doktora Novicka u Hrvatskoj.

- Veliko hvala za život - riječi su kojima su nekada maleni pacijenti, a danas odrasli ljudi zahvalili čovjeku zbog kojeg danas slave dva rođendana.

Jedna od njih je Ana Obad (22) koja je na susret s liječnikom stigla sa svojom dvogodišnjom kćerkicom iz Svetog Ivana Zeline. Ona je prvu operaciju imala dok je bila petomjesečna beba 1998. godine te drugu 2000. kada je bila stara nešto više od dvije godine.

- Osjećam se uzbuđeno. Imam tremu i mislim da reći hvala doktoru Novicku nije dovoljno, ali to je trenutno sve što mogu reći - kazala je Ana. Iz Splita je na susret stigla i Dolores Kujić (42), koja je bila jedna među prvim pacijenticama dr. Novicka. Operirana je kad je imala 11 godina.

- Osjećam se divno. Bez mojih liječnika koji su me vodili, ali i dr. Novicka koji me je operirao pitanje je što bi bilo. Danas im mogu reći samo veliko hvala. Bilo je to ratno vrijeme i da nije bilo njega vjerojatno bih morala na operaciju u Ameriku, a roditelji bi morali za to izdvojiti tko zna koliko novca. Ta operacija za mene je značila život - navodi Dolores.

Suze i zagrljaj scena su kojim je na pruženoj prilici dr. Novicu zahvalio Nino Ančić (21) iz Zadra. Nakon susreta emocije su ga toliko preplavile da je jedva smogao snage progovoriti. Operiran je kad je bio star samo godinu dana. Dr. Novica zanimalo je kako su danas njegovi pacijenti te je li bilo potrebe za dodatnim operacijama.

- Osjećam se super. Pokušavam biti što bolje, svakodnevno treniram i nemam nikakvih smetnji. Sve je baš kako treba biti - ističe Nino. Za njegovu majku, koja mu je bila u pratnji, operacija sina značila je život. Prisjeća se kako su joj tada emocije bile pomiješane, jer strahovala je kako će sama operacija proći i hoće li joj dijete preživjeti. Danas je izuzetno zahvalna liječnicima i dr. Novicku, ali i Bogu jer je njezin sin dobio priliku. Mariju Berišić (30) iz Zagreba ovaj svjetski poznati dječji kardijalni kirurg operirao je dva puta. Prvi puta kad je imala 5 godina te godinu nakon.

'Veliko vam hvala'

- Samo mu mogu dva puta reći veliko hvala. Sjećam se dana kada sam išla na operaciju. Tada nisam to shvaćala kao nešto strašno. Jednostavno tada to nisam razumjela, ali danas znam što bi moglo biti da nije bilo operacije - ističe Marija. Naši liječnici nisu je tada mogli operirati, ali onda se pojavio dr. Novick.

- Veliko hvala cijelom timu i doktoru koji je operirao moju kćer. I danas kada se molim za njezino, ali i zdravlje druge djece svoje molitve uputi i za doktore koji su odradili vrhunski posao - rekla je Ružica, koja je donijela i fotografiju s ovim svjetski poznatim liječnikom, iz vremena kada je njezina kćer Marija operirana. Vedran Rošković (34) iz okolice Varaždinskih toplica operiran je kada je imao samo tri godine i presretan je što je dobio priliku zahvaliti liječniku zbog kojeg je danas živ.

- Mogu mu reći samo veliko hvala za drugi rođendan - kazao je Vedran koji nakon operacije ni danas ne pije nikakve lijekove za srce. Ana Bek (26) stigla je zahvaliti liječniku iz Osijeka. Prvi puta operirana je kad je bila stara 2,5 godine. Emocije je bilo teško suzdržati, a kao i ostali Novickovi pacijenti zahvalna je na svemu što je učinio za nju. Prošla je još nekolicinu operacija, a sada joj je želja studirati. Emocije su obuzele i svjetski poznatog liječnika.

- Ako me pitate što je moj najveći životni uspjeh i što bih ponovio da se ponovno rodim, to su ovi ljudi ovdje - poručio je Novick koji se sjeća svih svojih pacijenata. William Novick, liječnik koji je, osim stručnošću svojega tima, svjetski ugled stekao i time što je operirao više od 10.200 djece u 36 ratom zahvaćenih zemalja, među kojima su, uz Hrvatsku, i neke od najopasnijih ratnih zona, poput Ukrajine, Libije, Bosne i Hercegovine, Kolumbije, Nigerije, Irana, Iraka… Istodobno, Novick je u 27 zemalja utemeljio, unaprijedio ili proširio programe pedijatrijske kardiologije. Danas njegova zaklada Global Cardiac Alliance koju je osnovao 2014. nakon što je – zbog zahtjeva da više ne putuje u ratom zahvaćene zemlje – napustio ICHF, djeluje u Ukrajini, Iraku, Libiji, Demokratskoj Republici Kongu, Ruandi i Ekvadoru. Novick je s bivšim pacijentima i suradnicima u Zagrebu obilježio tridesetu obljetnicu angažmana koji je u Zagrebu obavio sa svojim timom te suradnicima i podupirateljima iz Hrvatske i Amerike.