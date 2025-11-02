NOVI EXPRESS O zadnjim mjesecima rata, Kečkemet je ostavio dojmljivo svjedočanstvo o svakodnevici ratnog Zagreba obilježenoj posvemašnjom oskudicom, strahom i rezignacijom
Potresni zapisi profesora iz Splita o raspadu NDH: 'Bježali su žene i djeca, krvavih nogu'
Došavši u kasnu jesen 1941. iz okupiranog Splita, koji je pripojen Kraljevini Italiji, u glavni grad NDH, mladi svršeni maturant splitske gimnazije našao se u Zagrebu kao strani državljanin. Rimskim ugovorima, koje je tog proljeća potpisao u Rimu poglavnik Ante Pavelić, njegov je Split s velikim dijelom Dalmacije prodan tuđinu. Mladić je od prvih dana teško podnosio fašističku okupaciju, pa je lako bio privučen pričama da se u novim okolnostima u Zagrebu može studirati s malo novca jer su đačke menze i domovi jeftini.
