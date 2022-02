U klinici Fran Mihaljević bilježe nešto manji broj hospitaliziranih od covida, no prof. dr. sc. Marija Santini, subspecijalistica intenzivne medicine upozorava da se radi o iznimno teškim slučajevima oboljenja, a uz njih se na klinici liječi i petero djece, rekla je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.

Prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja 'Andrija Štampar' Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, rekla je da podvarijanta omikrona BA.2 uzrokuje iste simptome kao i osnovna varijanta omikrona - dosta blaga klinička slika kod osoba koje su se cijepile, a pogotovo kod onih koji su dobili 'booster' dozu. Komentirajući porast broja umrlih u Hrvatskoj unatoč tome, Kujundžić Tiljak rekla je da imamo nedovoljno procijepljeno stanovništvo - ukupno 55 posto stanovnika je procijepljeno, a otprilike 20 posto dobilo je booster dozu.

- Kad gledate odrasle, to je svega 65 posto odraslog stanovništva, a onih koji su najugroženiji, a to su stariji od 65 godina, procijepljeno je samo 76 posto, rekla je Kujundžić Tiljak.

Potresni slučajevi

Santini je rekla da je užasno teško gledati dio pacijenata kojima, nažalost, ne možete pomoći, za koje svjetska medicina u ovom trenutku nema rješenje.

- Što god da radite, bolest je tri koraka ispred vas, a sve skupa je možda moglo biti manje takvih ljudi da je veći udio populacije cijepljen, rekla je Santini.

- To je jako teško za prihvatiti, da je možda jedan dio tih teško oboljelih i preminulih pacijenata - da se to moglo prevenirati, dodala je.

S druge strane, rekla je Santini, vrlo su teški i potresni slučajevi teško bolesnih mladih žena koje su bile pri kraju trudnoće ili su tek rodile, a neke od njih su i smrtno završile.

- To je jako potresno, znati da su te obitelji ostale bez majki. Jako su potresne situacije kad imate više članova obitelji koji su teško oboljeli, recimo, bračni parovi koji se bore za život, gdje onda imate i obitelj koja se mora nositi s tim da, nažalost, imaju dva ili tri člana obitelji koji se bore za život, i to su vrlo teške životne situacije koje mi proživljavamo skupa s tim obiteljima, rekla je Santini, dodavši da u Hrvatskoj ima puno takvih slučajeva i da se o tome nedovoljno govori.

Kujundžić Tiljak rekla je da je doista tragedija kad znate da je možda neki život mogao biti spašen, a nije.

- Ja još uvijek pozivam sve one koji se nisu ohrabrili, pogotovo naše starije sugrađane, da se ohrabre i da se dođu cijepiti. Mi se cijepimo već preko godinu dana, ogromno je iskustvo s tim cjepivima, i ono što je doista sigurno, potvrđeno, sva znanstvena istraživanja su to potvrdila, u cijelom svijetu se zna da cjepivo štiti od težeg oblika bolesti, od onog koji nas dovodi do ovih bolničkih odjela i u one teške životne situacije, i, nažalost, koji u nekim slučajevima završava smrću, poručila je.

Novo cjepivo

Kujundžić Tiljak rekla je i da bi novo francusko cjepivo protiv COVID-a, Nuvaxovid tvrtke Novavax, trebalo stići tijekom veljače. EMA i HALMED već su ga odobrili za upotrebu, registrirano je kod nas, dodala je. Primat će se u dvije doze.

- To je cjepivo koje je potpuno novo. O njegovoj učinkovitosti na nove sojeve ne znamo ništa. Ne znamo još niti koliko dugo će trajati zaštita, rekla je Kujundžić Tiljak.

Nepredvidiv virus

Na pitanje jesmo li blizu postizanja imuniteta krda, Santini je rekla da ga u ovom trenutku zasigurno nemamo, napomenuvši da je ovaj virus prilično nepredvidiv. Navela je da sada obolijevaju neke osobe koje su bile bolesne unutar šest mjeseci, te da je ta reinfekcija uglavnom blaža nego primoinfekcija.

- Isto tako obolijevaju i osobe koje su recimo cijepljene s dvije doze, poneki čak s tri doze, što nam govori u prilog tome da imunitet ipak ne traje jako dugo, i možete se razboljeti. To će vjerojatno biti lagana forma bolesti, kako se sada čini, rekla je Santini, naglasivši da cjepivo štiti od teških oblika bolesti i smrti, ali da nije do te mjere zaštitno u smislu obolijevanja od lakšeg oblika bolesti.

Dodala je da ne se ne može reći kakve će se dalje varijante javljati.

- I sada bi bilo prehrabro reći da se bližimo kraju ove pandemije, mislim da ovo još nije trenutak za takve izjave, već za poruku da se ljudi cijepe, da se boosteriraju oni koji nisu te i dalje provodimo epidemiološke mjere, poručila je Santini.