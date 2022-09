Potrošači su još jednom ostali na vjetrometini i nezaštićeni...

Iako su iz Vlade uvjeravali kako zbog odluke da se ograniče cijene pojedinih namirnica neće doći do njihove nestašice, čini se da smo na dobrom puti da ih realnost demantira. Koja je korist od zamrznute cijene bilo kojeg proizvoda ako ga se ne može nabaviti? Nikakva. Trgovci koji ne žele zbrajati gubitke, posebno oni mali, povukli su šećer s polica svojih trgovina, a drugi su njegovu prodaju ograničili. Na ruku ne ide ni to što pojedini građani stvaraju zalihe. Umjetno stvaranje nestašica, sad na šećeru, a sutra moguće i na nekim drugim cjenovno zamrznutim proizvodima, poništava namjeru Vlade da se pomogne građanima u kriznim vremenima. Na mogućnost nestašica nakon što je Vlada donijela paket pomoći upozorili su i ekonomisti, napominjući da bi nam se to moglo vratiti kao bumerang.