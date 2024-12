'Potrošili smo 200 kilograma boje za uređenje Dakote. To je ponos i simbol doline Gacke'

Taj dan sam dao znak da avion može sletjeti, odnosno stavio sam slovo T od platna sto je znak pilotu gdje treba dotaknuti zemlju, a na pisti je bilo pola metra trave. Koliko je to bio veliki dan za Otočac govori i to da sam uspostavio radio vezu s pilotom i zamolio ga da napravi let iznad grada i promjeni korak elise, što znači da će avion jako jako bučiti. Ne možete zamisliti kakva je to atrakcija bila i čast za naš grad, kazao nam je Dušan Bobić, (88), vojni pilot i nastavnik letenja, a tada je radio kao direktor bivšeg aerodroma u nastajanju u Otočcu.

