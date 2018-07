Potvrdili da su riješili misterij: '99% da je to Amelie Earhart'

Avion Amelije Earhart doista se srušio na daleki otok u Pacifiku, a kosti pronađene na njemu pripadaju upravo legendarnoj avijatičarki, tvrdi nova studija.

U povijesno hrabrom pothvatu, Amelia Earhart, rođena 24. srpnja 1897. godine, zajedno sa svojim navigatorom Fredom Noonanom krenula je na let oko svijeta. Nestali su negdje između Papue Nove Gvineje i otoka Howland, a u potrazi koju je pokrenula američka vlada sudjelovalo je 64 aviona i 8 ratnih brodova. Nakon nešto više od dva tjedna, Sjedinjene Države su odustale od daljnje potrage, no neki su uporno nastavili tražiti odgovore.

Organizacija TIGHAR (The International Group for Historic Aircraft Recovery) posvećena promociji odgovorne avijacijske arheologije i očuvanja povijesnih pronalazaka, provela je detaljnu analizu svih poziva u pomoć primljenih u tjednu nakon što je avion nestao 2. srpnja 1937. godine.

U rujnu 1940. godine, britanski oficir Gerald Gallagher pronašao je na pacifičkom otoku Nikumaroro kostur pokraj kojeg se nalazila staromodna kutija za sekstant. Kostur, za kojeg je Gallagher vjerovao da je pripada osobi ženskog spola, bio je ispod drveta na jugoistočnom dijelu otoka. No testovi koje je iste te godine proveo dr. David Hoodless opovrgnule su raniju procjenu i ustvrdile da su pronađene kosti posmrtni ostaci muškarca.

Ipak, prema posljednjim istraživanjima, znanstvenici vjeruju da je Hoodless pogriješio. Američki antropolog dr. Richard Jantz i njegovi kolege sa Sveučilišta Tennessee uvjereni su da pronađene kosti pripadaju Ameliji Earhart.

Prema raširenom vjerovanju koje se održalo dugi niz godina, avion se srušio i potonuo na dno oceana. Richard Gillespire, izvršni direktor organizacije TIGHAR, već godinama pokušava osporiti tu teoriju.

Nakon analize poruka koje je Earhart poslala preko radija, Gillespire je počeo tvrditi da je u jednoj od poruka čuo riječ 'Earhart' te da je Amelia i njezin navigator Noonan bili zarobljeni na grebenu cijeli tjedan.

Netko je tvrdio da je preko radija čuo ženu koja je izjavila 'ne možemo više izdržati' , dok je treći rekli Earhart kako govori da je 'avion pao na neobilježenom otoku'.

- Avion će nam uskoro ostati bez goriva. Voda je posvuda. Vrlo je mračno - navodno je izjavila, i spomenula 'oluju i snažan vjetar'.

Gillespie je kazao da je zadnji poziv u pomoć poslala 7. srpnja oko ponoći.

- Čujete li me? Ovdje Amelia Earhart. Ovdje Amelia Earhart. Molim javite se - navodno je rekla u svojem zadnjem pokušaju.

Njezin kostur je izgubljen, no dr. Jantz je usporedio zabilježene mjere i pretpostavljene dimenzije Amelia Earhart i došao do fantastičnog zaključka.

- Ono što sa znanstvenog stajališta mogu zaključiti, postoji 99 posto šanse da je to ona - izjavio je.

Dr. Jantz uspoređivao je dimenzije kostiju s tijelom Earhartove putem analize fotografija na kojima se nalazi pokraj predmeta i objekata koji se i danas mogu izmjeriti.

- Imamo dimenzije za tri kosti koje je zapisao Hoodless. Zatim smo shvatili da postoje drugi načini na koje možemo saznati više o dimenzijama Amelije Earhart koje možemo usporediti s kostima - izjavio je dr. Jantz.

Njegov tim izmjerio je duljinu ramene kosti i palčane kosti sa fotografija na kojima se Amelia Earhart nalazi pored predmeta čije se dimenzije mogu mjeriti.

- Osim toga, napravili smo prilično preciznu procjenu duljine cjevanice prema duljini hlača i njezinoj ukupnoj visini. To smo usporedili s tri kosti pronađene na otoku Nikumaroro. Mjerenja se prilično podudaraju i nije baš vjerojatno da bi neka druga osoba bila toliko slična - izjavio je.

Komparativna analiza usporedila je kosti s otoka s 2776 ljudi i pokazala je da se dimenzije od samo 17 drugih ljudi više podudaraju pronađenim kostima od Earhartove - a samo dvije od njih su žene, piše britanski Sun.

- Da su njezine dimenzije bile negdje na sredini svih izmjerenih s kojima smo radili usporedbu, ne bih mogao zaključiti da je to ona. Činjenica što se njezine dimenzije nisu najbolje podudarale nije diskvalificirajuća, jer jer je moglo doći do pogreške tijekom procjene mjera koje smo mi radili, a isto tako, moguće je da i je dr. Hoodless negdje pogriješio - objasnio je Janz.