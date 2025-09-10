Potvrdili optužnicu protiv majke (34) koja je bacila kćer u Savi u Zagrebu: Tijelo pronašli u Srbiji

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv 34-godišnjakinju koju terete za teško ubojstvo vlastitog djeteta 15. siječnja 2025. u Zagrebu.

Podsjetimo, majka je 15. siječnja oko 16.10 sati nazvala policiju i rekla im da je s djetetom u rukama ušla u rijeku Savu u blizini Jankomirskog mosta. Sve žurne službe odmah su pohitale na mjesto događaja. Nju su pronašli mokru i promrzlu, no ne i dijete.

- Nakon liječničke obrade, 34-godišnjakinja je uhićena i dovedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje poradi sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva bliske osobe - izvijestila je tad zagrebačka policija.

Odmah su digli i policijski helikopter s posadom specijalne policije iz Lučkog. Potraga je nastavljena i sljedećih dana, a u njoj je sudjelovalo stotinjak ljudi. Među njima svi rodovi policije PU zagrebačke i Ravnateljstvo civilne zaštite, vatrogasci, volonteri HGSS-a, Crvenog križa Zagreb... Čamcima su pretraživali vodu, a češljali su i obalu rijeke. Curicu su tražili i potražni timovi sa psima. Kako je vrijeme prolazilo, širili su područje potrage i na druge županije duž toka Save.

A onda je 22. ožujka stigla uznemirujuća vijest iz Srbije. Zaglavljeno za splav na lijevoj obali Save u Novom Beogradu pronađeno je tijelo djevojčice. Tijelo je u vodi bilo dulje, zbog čega nije bilo lako odmah utvrditi dob djeteta. Na djevojčici su pronašli i ostatke odjeće - ružičaste majice s kapuljačom i smeđih hlača. Tijelo su prevezli na Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi utvrdili identitet i uzrok smrti.

Prvo su provjerili je li prijavljen nestanak djeteta koje odgovara opisu u Srbiji, a uzorak DNK usporedili su s uzorcima u bazi MUP-a Srbije. Nije bilo poklapanja pa su istražitelji potražili pomoć kolega u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kako bi identificirali djevojčicu.

DNK analiza potvrdila je da je riječ upravo o djevojčici koju je hrvatska policija tražila od 15. siječnja.

Optužnicu protiv majke ŽDO Zagreb podiglo je prije dva mjeseca. Predložili su i da joj se produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zato jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.