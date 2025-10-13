Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde

Poznati pjevač Tony Cetinski uskoro će umjesto na pozornicu, u sudnicu na Županijski sud u Zagrebu. On i još 17 ljudi optuženi su zbog davanja mita od 100 eura po osobi da ih medicinska sestra Petra Rumiha upiše u sustav kao da su se cijepili kako bi dobili COVID potvrdu.

Jedan od navedenih 18 je priznao i nagodio se u ponedjeljak, dok ostali, kao i Cetinski, žele svoj dan u sudnici. Cetinski je u javnosti tvrdio da nema ništa s tim.

- Ja tu COVID potvrdu nisam ni kupio niti želio. Svakodnevno su mi ljudi nudili da mi nabave potvrdu, ali ja to nikad nisam prihvatio. I te optužene ljude, koji su ih izrađivali, uopće ne poznajem. Nažalost, sistem je pritiskao na razne načine oko cijepljenja pa ne čudi da su se ljudi snalazili kako bi uopće mogli funkcionirati. I brzo se to zaboravlja - govorio je.

Foto: Reximages

No postavlja se pitanje, ako nije kriv za kupovinu lažne COVID potvrde, u doba kad je ona bila potrebna za izlazak iz države i povratak, je li se onda cijepio iako je bio jedan od najglasnijih protivnika cijepljenja? U to doba, često se uključivao uživo na društvenim mrežama pa je jednom i izjavio:

- Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspemo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite. Nema šanse - prenosi Index.

Cetinski je u evidenciju cijepljenih osoba upisan 1. listopada 2021. godine, a svoju COVID potvrdu je, prema toj istoj evidenciji, koristio tri puta. Sva tri puta za izlazak i ulazak u Hrvatsku. Cetinski se na ispitivanju branio šutnjom.

Na ovoj optužnici je i bivši ZET-ov sindikalist Neven Brnjas koji je, prema registru, cijepljen 28. rujna 2021. godine. Mjesec i pol dana kasnije je izvadio svoju COVID potvrdu.

Dio suoptuženih je pokušao sudskim manevrima postići da se poruke iz mobitela Ivana Dželalije, koji je bio glavni posrednik, i Petre Marković ex. Rumihe, izuzmu iz dokaza. No to je Visoki kazneni sud odbio pa se sad nastavlja dalje s postupkom na Županijskom sudu u Zagrebu.

Poznati vinar osuđen

Svega sat vremena nakon ročišta na kojem je potvrđena ova optužnica, donesena je i prva presuda bez nagodbe u slučaju podmićivanja u zamjenu za COVID potvrde. Naime, u početku je bilo osumnjičeno preko 240 ljudi, a kroz zadnje četiri godine, većina ih je priznala. Dvojica kojima se sudilo u odvojenom postupku nisu, pa je tako sud prvi put u ovom slučaju donio presudu. Riječ je o poznatom pelješkom vinaru Ivi Šegoviću i dubrovačkom taksistu Igoru Cvrlji.

Na otoku Pelješcu čuvaju vino u amforama u moru na dubini 20 metara | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Obojica su nepravomoćno osuđeni na godinu dana zatvora, a ta kazna je izmijenjena u uvjetne. Tako Šegović naredne dvije godine ne smije počiniti neko kazneno djelo ako ne želi u zatvor, a Cvrlje pet. Cvrlje mora platiti i 800 eura kazne. Za njega je kazna stroža jer je već osuđivan, kazneno djelo je napravio dok je u roku kušnje za stariju presudu koja nema veze s ovim slučajem, a i trenutno se protiv njega vodi postupak zbog prijetnje. Sutkinja je rekla da je riječ o djelu podmićivanja i da ne misli da ima mjesta za blaže kazne pa im je dosudila zakonski minimum, a u novčanu kaznu je uračunala Cvrljina primanja i činjenicu da je otac.

Optuženi su da su preko nepoznatog posrednika Ivanu Dželaliji dostavili svoje osobne podatke na papiriću uz sto eura, koje je on proslijedio Petri Marković ex Rumiha pa su tako dobili COVID potvrde iako se nisu cijepili. Njihova obrana je poprilično suluda.

Obojica su tvrdili da nisu dali ni mito ni svoje podatke, već da su kolateralne žrtve. Odnosno, netko im podmeće jer su njihovi podaci javni. Međutim, sud u to nije povjerovao iz niza razloga. Prvi je taj da nije moguće da su matični brojevi osiguranika za Cvrlju i Šegovića javni, jer to nije i ne može biti javni podatak. Drugi je taj da su među dokazima i papirići na koje su pisali svoje podatke kako bi ih Dželalija dao Marković ex Rumiha, a ti podaci su dovoljno tajni da ih nitko drugi nije mogao znati. Šegović i Cvrlje su uz to da im netko podmeće, tvrdili i da su se zaista cijepili. No nisu znali reći gdje i kada pa im sud nije povjerovao.

Glava operacije sve priznala

Petra Marković ex. Rumiha je vrlo rano u postupku sve priznala i surađivala s Uskokom. Priznala je da su te 2021. godine posrednici, mahom vlasnici i voditelji ugostiteljskih objekata, uzimali oko 100 eura od ljudi koji se nisu cijepili, a htjeli su COVID potvrdu. Dio bi zadržali za sebe, a dio dali njoj da upiše da su se ti ljudi cijepili u informacijski sustav Ministarstva zdravstva. Tako su onda mogli izvaditi COVID potvrdu koja je u jednom trenutku bila potrebna za putovanja, odlazak na koncerte, u kazalište i druga okupljanja većeg broja ljudi. Rumiha i posrednici pribavili su tako nepripadnu imovinsku od najmanje 26.300 eura, od čega je sada već bivša medicinska sestra, prema tvrdnjama Uskoka, zaradila najmanje 22.600 eura. Dobila je dvije i pol godine zatvora, od čega je godinu dana morala odležati iza rešetaka, a godinu i pol joj je pretvoreno u uvjetnu kaznu ako pet godina ne napravi nikoje drugo kazneno djelo. Morala je platiti i 15 tisuća eura kazne, a oduzeto joj je 22.600 eura.