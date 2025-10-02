Cetinski na sudu: Optužili su ga zbog kupovine COVID potvrde

Oko 200 ljudi, od optuženih 240 za kupovanje COVID potvrda od medicinske sestre Petre Rumihe (sad Marković) se nagodilo, a za ostale među kojima je i pjevač Tony Cetinski, zakazana je sjednica optužnog vijeća na Županijskom sudu 13. listopada. To znači da ako se ne nagodi u narednih desetak dana, Cetinski će saznati je li optužnica potvrđena i kad kreće suđenje. Ako se nagodi, 13. listopada mora doći na Županijski sud u Zagrebu i pred sudskim vijećem reći da sve priznaje i pristaje na dogovorenu kaznu.

Naime, kad DORH podigne optužnicu, sud mora odlučiti je li valjana, a optuženi imaju pravo tražiti da se neki dokazi izuzmu kao nezakoniti. To se u ovom slučaju i dogodilo, pa je cijela stvar otišla na Visoki kazneni sud. Tamo je odlučeno da su dokazi poput poruka iz mobitela suoptuženog Ivana Dželalije i iskaza 'glave operacije' Petre Rumihe zakoniti.

Dvoje 'kolega' Tonya Cetinskog s optuženičke klupe tvrdili su da nije bilo legalno da policija oduzme ranije spomenuti mobitel, no i Županijski i Visoki kazneni sud su odlučili da nisu u pravu i da je Krim policija napravila sve po zakonu. Drugim riječima, htjeli su izuzeti te dokaze na tehnikaliji, ali nisu uspjeli. Tako su SMS poruke, aplikacije, krivotvorene COVID potvrde i komunikacija iz tog mobitela koja se tiče rješavanja lažnih COVID potvrda itekako upotrebljive na sudu.

Kad je sve krenulo, Cetinski je tvrdio da nije riječ o njemu, iako ga je Uskok uključio u rješenje o istrazi i kasnije optužnicu. Čak je i javno negirao da se radi o njemu.

- Ja tu COVID potvrdu nisam ni kupio niti želio. Svakodnevno su mi ljudi nudili da mi nabave potvrdu, ali ja to nikad nisam prihvatio. I te optužene ljude, koji su ih izrađivali, uopće ne poznajem. Nažalost, sistem je pritiskao na razne načine oko cijepljenja pa ne čudi da su se ljudi snalazili kako bi uopće mogli funkcionirati. I brzo se to zaboravlja - govorio je.

No postavlja se pitanje, ako nije kriv za kupovinu lažne COVID potvrde, u doba kad je ona bila potrebna za izlazak iz države i povratak, je li se onda cijepio iako je bio jedan od najglasnijih protivnika cijepljenja? U to doba, često se uključivao uživo na društvenim mrežama pa je jednom i izjavio:

- Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspemo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite. Nema šanse - prenosi Index.

Cetinski je u evidenciju cijepljenih osoba upisan 1. listopada 2021. godine, a svoju COVID potvrdu je, prema toj istoj evidenciji, koristio tri puta. Sva tri puta za izlazak i ulazak u Hrvatsku. Cetinski se na ispitivanju branio šutnjom. Na ovoj optužnici je i bivši ZET-ov sindikalist Neven Brnjas koji je, prema registru, cijepljen 28. rujna 2021. godine. Mjesec i pol dana kasnije je izvadio svoju COVID potvrdu.

Među brojnim poznatim osobama koje su se u ovoj aferi uspjele nagoditi su i operna diva Lana Kos te voditeljica Vjekoslava Bach.

Prvooptužena, Petra Rumiha, je vrlo rano u postupku sve priznala i surađivala s Uskokom. Priznala je da su te 2021. godine posrednici, mahom vlasnici i voditelji ugostiteljskih objekata, uzimali oko 100 eura od ljudi koji se nisu cijepili, a htjeli su COVID potvrdu. Dio bi zadržali za sebe, a dio dali njoj da upiše da su se ti ljudi cijepili u informacijski sustav Ministarstva zdravstva. Tako su onda mogli izvaditi COVID potvrdu koja je u jednom trenutku bila potrebna za putovanja, odlazak na koncerte, u kazalište i druga okupljanja većeg broja ljudi. Rumiha i posrednici pribavili su tako nepripadnu imovinsku od najmanje 26.300 eura, od čega je sada već bivša medicinska sestra, prema tvrdnjama Uskoka, zaradila najmanje 22.600 eura. Dobila je dvije i pol godine zatvora, od čega je godinu dana morala odležati iza rešetaka, a godinu i pol joj je pretvoreno u uvjetnu kaznu ako pet godina ne napravi nikoje drugo kazneno djelo. Morala je platiti i 15 tisuća eura kazne, a oduzeto joj je 22.600 eura.