Potvrdili optužnicu zbog požara u noćnom klubu u Makedoniji: Optuženo je više od 30 ljudi!

Potvrđena je optužnica za požar u noćnom klubu 'Pulse' u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, javlja telma.com.mk. Podsjetimo, u požaru je poginulo 62 ljudi, a više od 200 je ozlijeđeno. Kazneni sud u Skoplju, koji je preuzeo nadležnost od suda u Kočanima, objavio je da su angažirani svi raspoloživi resursi. Ukupno 34 osobe i tri tvrtke optužene su za teška kaznena djela protiv javne sigurnosti u vezi požara koji je izbio na dan koncerta DNA benda u ožujku ove godine. Na optuženičku klupu sjest će vlasnik Pulsea, Dejan Jovanov Deko, njegov sin Mihajlo, njegov brat Todor, ali i Mitko Stojanov, direktor tvrtke MMMM Kafe na čije je ime glasila jedna od dozvola za klub. Vlasnik objekta, Grozdan Milkovski, koji je objekt unajmio.

Milka Edrovska iz "Venci Projekta", koja je pripremila projekt, iako je znala da objekt ne može biti klub. Dvojica bivših ministara gospodarstva, Kreshnik Bekteshi i Valjon Saracini, bivša državna tajnica, Razmena Cekić-Durović, te petero dužnosnika koji su izdali dozvole za "Pulse", iako nije ispunjavao minimalne tehničke uvjete.

Bivši gradonačelnici Kočana Ratko Dimitrovski, Nikolcho Iliev i Ljupcho Papazov te tri inspektora iz općine koji su trebali znati da klub radi ilegalno. Bivši ravnatelji Službe državne sigurnosti, Shaban Saliu, Adnan Džaferovski, Bekim Maksuti, Xhevat Selami s inspektorom. Četiri službenika Državnog tržišnog inspektorata, jer nisu izdali zabranu obavljanja djelatnosti. Direktorica Rubikona, Jane Jančevski i četiri zaposlenika, jer je agencija osiguravala klub u noći izbijanja požara.

Optužnica je stigla na Kazneni sud početkom srpnja, a odobrena je gotovo tri mjeseca nakon. Nekoliko sudaca izuzeto je od odlučivanju o optužnici jer su rođaci ili odvjetnici obrane optuženika ili su u rodu sa žrtvama.

Predmet je dodijeljen sutkinji Diani Gruevskoj Ilievskoj iz Odjela za kaznene postupke odraslih. Prošlog mjeseca podignuta je optužnica protiv pravog vlasnika Rubikona, Aleksandra Naceva, a nakon odobrenja očekuje se njezino spajanje s ovim slučajem. Istraga o postupcima policajaca još uvijek je u tijeku , jer na njoj radi samo jedan tužitelj.