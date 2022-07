'Povećanje rejtinga je sjajna poruka Hrvatskoj i građanima'

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak da je vijest iz kreditne agencije Fitch, koja je noćas podigla rejting Hrvatske, sjajna poruka državi, gospodarstvu, bankama, a najviše građanima.

Agencija Fitch podigla je u srijedu, u izvanrednoj ocjeni, investicijski kreditni rejting Hrvatske za jednu razinu, na 'BBB+', uz stabilne izglede.

"Njihova odluka da nam podignu rejting, dan nakon što je Vijeće EU-a pravno usvojilo da Hrvatska od 1. siječnja postaje članica eurozone, je sjajna poruka Hrvatskoj, državi, gospodarstvu, bankama, a najviše hrvatskim građanima. Dobili smo još jednu kvačicu kredibiliteta i reputacije od agencije za kreditni rejting, što znači i financijskih tržišta i financijskih institucija, te svih onih koji žele ulagati i poslovati s Hrvatskom", kazao je Plenković, nakon konferencije Večernjeg lista "Hrvatska kao dio eurozone“.

Agencija Moody’s najavila je nedavno da će povećati kreditni rejting Hrvatske za čak dvije razine na Baa2, nakon završne odluke Ecofina 12. srpnja o članstvu u eurozoni.

"Mislim da je to jako dobro. To znači da smo to sidrište naše ekonomske i fiskalne politike i svih napora koje smo učinili napravili na najbolji mogući način", kaže premijer, koji je jutros u saborskom Odboru za financije predstavio Marka Primorca, kandidata za novog ministra financija.

Plenković kaže da će novi ministar financija biti spreman za izazov koji je pred njim. Dodao je kako je Marko Primorac ozbiljan profesor javnih financija, porezne politike i fiskalne decentralizacije, da je čovjek u najboljim godinama, s puno energije, pouzdanja i znanja da pridonese Vladi i gospodarstvu na najbolji mogući način.

Premijer smatra da će se Primorac brzo uklopiti u tim jer ga većina kolega već otprije poznaje. Naveo je i da je Primorac bio u odličnim odnosima i s bivšim ministrom financija Zdravkom Marićem, da su zajedno radili u radnim skupinama, odnosno na nekim projektima.

Premijer smatra da će Primorac biti veliki adut Vlade, te da će ga javnost vrlo brzo upoznati.

Vezano uz današnja uhićenja u Varaždinu, kazao je da nema puno informacija o tome, ali da će se Vlada boriti beskompromisno protiv korupcije, da će je maksimalno iskorjenjivati.

Rekao je da kontrola trošenja javnog novca mora biti rigorozna i maksimalna, a za one koji rade protuzakonito nebitno je ime, prezime, stranka, i sve ostalo.

Ured europskog javnog tužitelja u četvrtak je potvrdio da su tri osobe uhićene zbog sumnje na primanje i davanje mita vezano uz dodjelu radova prilikom dogradnje i rekonstrukcije pročišćavača otpadnih voda u Varaždinu.

Prema neslužbenim informacijama, među uhićenima su bivši gradski vijećnik i varaždinski poduzetnik Robert Gotić te bivši direktor varaždinske komunalne tvrtke Varkom Željko Bunić, koji je bio vijećnik nezavisne liste Ivana Čehoka.

Trojac je pod istragom zbog projekta dogradnje pročistača otpadnih voda vrijednog 30 milijuna eura koji je trebao biti financiran sredstvima EU fondova.

