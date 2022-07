Premijer o Primorcu: 'Dolazi na ovu funkciju u najboljim godinama, punoj životnoj snazi'

Nakon što je Zdravko Marić dao ostavku, premijer Andrej Plenković morao je naći čak dvije zamjene za njega obzirom da je bio ministar financija, ali i potpredsjednik Vlade. U Ministarstvu financija zamijenit će ga Marko Primorac, a na mjestu potpredsjednika Vlade za gospodarstvo Oleg Butković. No prije toga obojica moraju proći proceduru saslušanja pred saborskim odborima.

'Primorac dolazi u najboljim godinama, u punoj životnoj snazi'

Premijer je u 8,30 sati pred Odborom za Ustav predstavio Butkovića pa je u 9 prešao na Odbor za financije kako bi predstavio Primorca.

- Izvanredni je profesor na Ekonomskom fakultetu, specijalist je za javne financije, za poreznu politiku, za fiskalnu decentralizaciju, bio je konzultant Svjetske banke i Monetarnog fonda, ima značajno međunarodno i akademsko iskustvo, bio je savjetnik predsjednice Republike, '84. je godište, otac dvoje djece, bio je u radnim skupinama koje su se bavile poreznim rasterećenjima. Dolazi na ovu funkciju u najboljim godinama, punoj životnoj snazi - istaknuo je premijer.

Poručio je i kako očekuje od Primorca da odmah od idućeg tjedna prione poslu jer je izazova puno.

- Ima 38 godina, isto kao i novi ministar gospodarstva, oni su ujedno i kolege na Ekonomskom fakultetu. To su ljudi u punoj energiji, s velikim znanjem, ali isto tako značajnim iskustvom, komunikacijskim vještinama i timskim radom, mogućnostima da svojim znanjem i kreativnošću pridonesu, pod A u provedbi programa Vlade i pod B u pronalaženju rješenja za različite krizne situacije s kojima smo suočeni - rekao je.

Mostov Zvonimir Troskot upitao ga je hoće li Vlada ići u smjeru uvođenja poreza na nekretnine.

- Ta tema nije predmet današnjeg sastanka. Porezna rasterećenja, ali i opterećenja treba gledati cjelovito, no to nije bio predmet bilo koje rasprave u Vladi - rekao je Plenković.

'Morat ćemo nedvojbeno raditi trijažu na rashodovnoj strani, to će biti zadaća novog ministra'

SDP-ov Boris Lalovac, ujedno i bivši ministar financija, pitao je premijera znači li nastavak poreznih izmjena i daljnje rasterećenje neoporezivog dijela dohotka jer, naglasio je, u ovim inflatornim vremenima realne plaće ne mogu stizati inflaciju.

- Danas smo u fazi predstavljanja novog ministra, o konkretnim potezima govorit ćemo kasnije kada on pohvata sve konce, mora najprije napraviti primopredaju s Marićem. Podsjetit ću, vi kada ste bili ministar financija, 915.000 građana bilo je van poreznih škara, našim poreznim reformama van poreznih škara je 1,8 milijuna građana. Naš cilj su uvijek daljnja porezna rasterećenja - rekao je Plenković dodavši kako će Vlada biti otvorena za to da građani imaju veći dohodak i da se temeljem njega mogu lakše nositi s rastom cijena.

- Moramo voditi računa da je ovo vanjska kriza, a element koji je najbitniji jest da ne znamo koliko će trajati. Nitko ne zna - rekao je.

Zastupnica Domovinskog pokreta Vesna Vučemilović pitala je hoće li se konačno početi raditi na tome da se rashodovna strana proračuna stavi pod kontrolu.

- Što se tiče javnog duga, ako je netko imao brzu i konzistentnu putanju snižavanja imala je Hrvatska dok se nije dogodila korona. Morat ćemo nedvojbeno raditi trijažu na rashodovnoj strani, to svi vidimo i to će biti zadaća novog ministra - rekao je.

Rasprava zbog velikih rashoda u zdravstvu

Marijana Puljak iz Centra nadovezala se na kolegicu Vučemilović i upitala o nekontroliranom rastu rashoda za zdravstvo.

- Pogledajte koliko izdvajamo mi per capita za zdravstvo, a koliko u zapadnim zemljama. Tri puta manje. Znate koliko izdvajamo za pametne lijekove? Tri milijarde kuna. Kada dođe takva situacija, onda se tresu svi mediji, ako to ne damo, propast ćemo svi. Ako je dijete bolesno, okrenut ćemo svaki kamen da mu pomognemo i to radimo, ali to košta. Slažem se - veće kontrole, bolje javne nabave, manje korupcije, Beroš to radi, ali ne može sam, svi moraju sudjelovati u tome. Radit ćemo na daljnjoj racionalizaciji troškova, ali u ovih šest godina nisam vidio pojeftinjenje baš ničega - rekao je.

Puljak je istaknula da se ne mora zazivati na bolesnu djecu, a Plenković joj poručio da ne manipulira, kao što se manipulira izjavama nakon izbora u Splitu.

- Ja vam samo govorim da je naša Vlada zbog humanosti i ljubavi prema djeci povećala rashode za specijalno skupe lijekove i rijetke bolesti - rekao je pa se obratio Primorcu.

- Na ovo se moraš naučiti, ovo je najbitnije. Sad ostaješ sam - rekao mu je dobro raspoložen i otišao jer ima druge obveze.

'Povećanje poreza u ovim okolnostima ne dolazi obzir, svo svoje znanje ću usmjeriti prema poreznom rasterećenju'

Potom se osobno predstavio i Primorac.

- Kroz svoj život sam se usavršavao na nizu međunarodnih institucija, radio na nizu projekta u Hrvatskoj i inozemstvu, bio sam član tima koji je radio na poreznoj reformi, na prijedlogu zakona kojim je uvedeno fiskalno poravnanje, kao autor ili suautor sam objavio četiri sveučilišna udžbenika, 76 članaka, suradnik sam Svjetske banke... Spreman sam svo znanje i iskustvo staviti na raspolaganje - rekao je.

Apsolutno je svjestan, naglasio je, svih izazova pred njim.

- Za sada je stanje dobro, nema nikakvog razloga za strah, u smislu javnog duga trend je da će se nastaviti smanjivati, u okviru fiskalne politike u borbi protiv inflacije moramo znati da je instrumentar vrlo ograničen, izazovno je doista vrijeme, klasični aparati u borbi protiv inflacije bi bili ili smanjenje državnih rashoda, investicija, smanjenje potražnje sa strane države ili povećanje poreza, što u ovim okolnostima ne dolazi u obzir. Ja mogu reći da ću apsolutno svo svoje znanje i resurse usmjeriti prema poreznom rasterećenju i brizi prema građanima - naglasio je i dodao kako nismo u nikakvom izvanrednom vremenu te da nastavlja s dosadašnjom politikom.

