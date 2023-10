'Povezivati SDSS s tom firmom jer se državni tajnik sastao s vlasnikom je lov na vještice'

O toj sam temi više puta govorio nejavno na koalicijskim sastancima i javno. U kontekstu novijih rasprava, koje se ne tiču stava SDSS-a nego druge stranke, ne nalazim najprikladnijim ni najpametnijim da se uključujemo u tu raspravu ovog trenutka. Da li će doći trenutak kad će to biti bolje za nas, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, to jeste nešto o čemu mi kao stranka vodimo računa, pratimo i razgovaramo na koalicijskim sastancima, kazao je šef SDSS-a Milorad Pupovac upitan smatra li kao koalicijski partner da to što premijer Andrej Plenković još uvijek nije smijenio Franu Barbarića s čela HEP-a šteti Vladi, ali i toj državnoj tvrtki.

Upitan osjeća li se on kao žrtva nakon što vidi za što se sve tereti Barbarića, a ostaje i radi i dalje štetu vladajućoj koaliciji dok je on za manje morao otići, zastupnik Boris Milošević, bivši potpredsjednik Vlade, poručio je kako svatko odgovara za sebe.

- Ne bih ja sad to komentirao i dovodio u vezu sa svojim slučajem, ja sam postupio onako kako sam smatrao da je ispravno - dodao je Milošević.

Drugo pitanje, vrlo legitimno o tome je li točna informacija da se državni tajnik Mile Horvat, inače iz redova SDSS-a, sastao dan nakon požara s vlasnikom osječke tvrtke Drava International te postoji li bilo kakva veza SDSS-a s tom tvrtkom, posebno je naživciralo Pupovca.

- Prva informacija iz usta novinarke bila je da sam to bio ja, da sam pio kavu s nekim koga nisam nikad vidio ni čuo za njega niti mi je na bilo koji način bio poznat do ovog momenta. I to se, kako je rekla novinarka, čulo iz visokih krugova gradske i županijske politike u Osijeku. Ne znam od kud taj privid i zašto je potrebno SDSS uvlačiti u cijelu tu priču kad on s njom nema ama baš nikakve veze - poručio je potvrdivši da se Horvat sastao s vlasnikom.

- Je li to što se Horvat, koji jest član SDSS-a, ali ne kao član SDSS-a ili netko tko je na bilo koji način komunicirao taj susret s rukovodstvom naše stranke, u svojstvu državnog tajnika, čiji je resor zbrinjavanje otpada, našao s jednim od vodećih prerađivača da se raspita kakvo je stanje na povratku kući, dovoljno da se zaključi da SDSS ima neki kontakt s vlasnikom - ja bih rekao da nije. Ali, s obzirom na načine zaključivanja, paranoidno i zlonamjerno stanje duha koje postoji, a prenosi se i na medije, onda dopuštam da je to moguće, ali se s tim ne slažem - istaknuo je poručivši ponovno kako nema nikakve osnove da se SDSS dovodi u vezu s tom tvrtkom.

- Osim činjenice da u toj firmi radi značajan broj pripadnika srpske zajednice, što je, koliko smo čuli, smetalo neke ljude. Zašto? Ne znam, ali budući da smeta i ćirilica na nadgrobnom spomeniku, onda me ne čudi da nekima smeta što u nekim firmama ima nešto veći broj pripadnika srpske zajednice. Pa onda preko toga dovoditi SDSS u vezi s tom firmom, to je naprosto lov na vještice. Ali obzirom da je SDSS podugo vještica ovoj zemlji, samo izvolite - naglasio je Pupovac.

Na opasku novinara kako pitanjem o tome da li se Horvat, koji je državni tajnik, sastao s vlasnikom firme nemaju namjeru loviti vještice, već samo dobiti informaciju u situaciju u kojoj Osječanima prijeti ozbiljna ugroza, Pupovac je istaknuo da zna on o čemu govori jer netko kuje zavjeru.

- Netko je Horvata zamijenio za mene i želi SDSS dovesti u vezu i naštetiti SDSS-u povezujući ga s jednom ogromnom štetom. Meni to nije irelevantno. Niti SDSS niti državni tajnik nisu bili u mogućnosti svojim pozicijama ni na nivou grada ni županije ni države utjecati na bilo koji način ili donositi odluke kojima bi se moglo pogodovati ikome u Osijeku pa i rečenom vlasniku. To što se državni tajnik našao privatno s vlasnikom je nešto što je on raspravio s kim je trebao - kazao je.