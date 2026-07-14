POVIJESNI TRENUTAK Evo kako izgleda probijeni tunel Kozjak

"Ovo je povijesni trenutak. Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Probijanjem cijevi tunela završena je prva faza projekta koji će se financirati iz europskih sredstava. Još nam ostaje spoj na državnu cestu D8 koji slijedi nakon otvaranja tunelske cijevi koja će se opremiti i dovršiti", kazao je Butković dodavši kako su u toj županiji u provedbi veliki infrastrukturni cestovni projekti. | Foto: Zvonimir Barisin