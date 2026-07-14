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VIŠE OD DVIJE GODINE RADOVA

POVIJESNI TRENUTAK Evo kako izgleda probijeni tunel Kozjak

Glavna cijev tunela Kozjak duga je 2,5 kilometara, a predviđena je i spojna cesta do Kaštela. Tunel Kozjak će spojiti autocestu A1 i zaleđe kao i budući Most sv. Duje u Kaštelima
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Oleg Butković sudjelovao je na svečanosti proboja tunela Kozjak, u sklopu projekta „Novi ulaz u Split“
Tunel Kozjak, koji će povezivati Dalmatinsku zagoru s obalom, Vučevicu s Kaštelima i autocestu s gradskom lukom, probijen je u ponedjeljak nakon više od dvije godine od početka radova, čemu je nazočio i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. | Foto: Zvonimir Barisin
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Tunel Kozjak, koji će povezivati Dalmatinsku zagoru s obalom, Vučevicu s Kaštelima i autocestu s gradskom lukom, probijen je u ponedjeljak nakon više od dvije godine od početka radova, čemu je nazočio i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. | Foto: Zvonimir Barisin
Komentari 0

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