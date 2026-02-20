Moglo bi se reći: kako je Trump godinama tretirao Europsku uniju, tako mu se sad Bruxelles simbolički odužuje - time što šalje upravo nju.
U ZEMLJI SINKOPE PLUS+
Povjerenica Dubravka Šuica kao osvetničko oružje EU
Sudjelovanje Dubravke Šuice, potpredsjednice Europske komisije i povjerenice za Mediteran, na sastanku Trumpova Odbora za mir politički je lako pročitati kao poruku o tome koliko EU uopće drži do tog formata. Moglo bi se reći: kako je Trump godinama tretirao Europsku uniju, tako mu se sad Bruxelles simbolički odužuje - time što šalje upravo nju.
