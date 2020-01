Povjerenstvo češlja Kujundžića, on kaže: 'Cijeli život sam radio'

Imovinom ministra zdravstva Milana Kujundžića pozabavit će se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Njegova supruga kupila je kuću u Zagrebu za 1,46 milijuna kuna.

Portal Telegram otkrio je da ministar u svojoj imovinskoj kartici nije objasnio odakle njegovoj supruzi novac za kuću.

- Povjerenstvo će provesti postupak redovne provjere, tijekom kojeg će usporediti podatke koji su navedeni u imovinskoj kartici dužnosnika s podacima koje povjerenstvo prikupi od nadležnih tijela. Utvrdi li se nesklad, od dužnosnika će se tražiti očitovanje, a o kojem će ovisi hoće li se protiv dužnosnika pokrenuti postupak ili neće - rekli su nam u povjerenstvu.

'Tajanstveni prijatelji'

Obiteljsku kuću u četvrti Ravnice, nedaleko od Dinamova stadiona, ministrova supruga Tatjana kupila je krajem listopada 2019. Ministar je to prijavio u imovinskoj kartici. Navodi da je kuća od 288 kvadrata kupljena za 1,46 milijuna kuna. A podrijetlo tih 1,46 milijuna kuna je od “drugih izvora dohotka, novčane pozajmice i zaduženja kod banke”.

I tu počinje problem. U imovinskoj kartici je prijavljeno da je supruga dignula kredit od 100.000 eura za kupnju te kuće. To je oko 750.000 kuna, tj. pola iznosa. Nikakve druge obveze nije prijavio, a ministar nije prijavio ni da su za nju potrošili štednju. Kujundžić i dalje navodi da ima ušteđeno 80.000 kuna i 30.000 eura, a supruga nije imala baš nikakvu štednju.

Telegramu je odgovorio da je posudio 300.000 kuna od obiteljskog prijatelja, ali nije rekao od kojeg. Također, tu obvezu nije prijavio u imovinsku karticu, što mu je dužnost.

Ali ni tu nije kraj. Jer ako je i posudio 300.000 kuna od prijatelja, a supruga se zadužila 750.000 kuna za kuću, a nedostajalo je podrijetlo 412.500 kuna.

O svemu se večeras oglasio i Kujundžić priopćenjem

Možda će zvučati patetično ili “opravdavajuće”, ali u slučaju mog životnog puta krajnje realno: cijeli život sam radio, cijeli život sam stvarao, cijeli život sam štedio i cijeli život sam bio u kreditima.

Glede pisanja portala Telegram o kupnji kuće u Zagrebu opetovati ću što sam odgovorio navedenom portalu. Pred kraj svog radnog vijeka moja supruga i ja smo zaključili da bi za “mirnu i sigurnu starost” bilo dobro investirati u kupnju nekretnine.

Stoga smo odlučili kupiti kuću u Zagrebu u vrijednosti 195 000 € (protuvrijednost u kunama). S obzirom da godinama, a i sada, imamo mjesečni zbroj plaća preko 40 000 kuna odlučili smo podići kredit, uložiti ušteđevinu i nešto posudit od prijatelja.

100 000 € smo podigli kredit u PBZ-u, 55 000 € platili iz ušteđevine koja je na računu u PBZ-u, a 40.000 € privatno posudili od prijatelja

(ugovor o pozajmici kod kupnje kuće ovjeren kod javnog bilježnika i novac uplaćen na račun prodavatelja kuće).

Dakle, sve transparentno i zakonito. Kupnju kuće sam prijavio Povjerenstvu.", stoji u priopćenju ministra Kujundžića.

Ali kao što smo već naveli, on nikad nije u imovinsku karticu prijavio štednju od 415.000 kuna, a iznos štednje nije se promijenio niti nakon kupnje kuće. Na to Kujundžić novinaru Telegrama nije dao uvjerljiv odgovor nego je rekao da on i supruga zarađuju 40.000 kuna mjesečno, a žive relativno skromno.

To je možda i istina, ali je ministar morao prijaviti povećanje štednje. Za to imovinska kartica i služi, kako bi se mogla pratiti imovina dužnosnika i na taj način spriječila eventualna korupcija.

Prema imovinskoj kartici, ministar i supruga zarađuju zajedno gotovo 34.000 kuna. Ona ima i višu plaću od njega jer radi u poliklinici Croatia zdravstveno osiguranje, gdje zarađuje 17.800 kuna mjesečno.

Nazvali smo i Mladena Schneidera Popovića, koji je prodao kuću ministrovoj supruzi. Kaže da je cijeli iznos isplatila.

- Sve je išlo preko agencije i banke. Ne znam je li cijeli iznos isplaćen kreditom. To je sve čisto. Kuću sam prodao jer je već stara - kaže nam. Inače, ministar na sebi ima samo kuću u Imotskom. Supruga mu dodatno ima apartman u Novalji i kuću u zagrebačkome Markuševcu, u kojoj žive.