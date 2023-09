Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet protiv Grlića Radmana

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet protiv ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana zbog poslovanja tvrtke čiji je suvlasnik s Ministarstvom poljoprivrede, potvrdila je predsjednica povjerenstva Aleksandra Jozić-Ileković.

“Povjerenstvo je otvorilo predmet po prijavi, vezano za poslovni odnos između tvrtke u suvlasništvu ministra Grlića Radmana. Povjerenstvo će utvrđivati sve relevantne okolnosti nastanka i trajanja tog poslovnog odnosa i sve druge okolnosti koje će nam se za vrijeme postupka pokazati upitne”, rekla je Jozić-Ileković u izjavi.

Portal Index objavio je kako je ministar Grlić Radman, kao suvlasnik tvrtke Agroproteinka, od 2019. do 2023. primao uplate dividendi u iznosu od 2.11 milijuna eura, dio kojih je do sada već trebao prijaviti u svojoj imovinskoj kartici, a to nije napravio.

Također, navode da je Agroproteinka u poslovnom odnosu s ministarstvom poljoprivrede. Ta se tvrtka 2017. godine jedina prijavila na natječaj i dobila desetogodišnju koncesiju za odvoženje i zbrinjavanje lešina uginulih životinja.

“Što se tiče napisa u medijima o stjecanju dobiti od poslovnih odnosa s ministarstvom poljoprivrede, odnosno isplate dividende tvrtke Agroproteinka ministru, utvrđivat ćemo činjenicu je li ministar u svojoj imovinskoj kartici prijavio isplaćene dividende”, istaknula je Jozić-Ileković.

Šefica povjerenstva istaknula je kako ih je tvrtka Agroproteinka trebala obavijestiti o poslovanju s Ministarstvom poljoprivrede, ali da to do sad nisu učinili.

Kako ne postoji zakonski rok za davanje takve obavijesti, istaknula je da će Povjerenstvo pričekati do kraja tjedna, a ukoliko je ne dobije, obratit će se nadležnom državnom odvjetništvu.

Kazne za netočno ispunjavanje imovinskih kartica propisane su dužnosnicima u iznosu od 4000 do 40.000 kuna, dok je zbog nedavanja obavijesti, kazna za pravnu osobu od šest do 60.000 eura, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 600 do 6000 eura, istaknula je.

Jozić-Ileković napomenula je kako je ministar 2019. godine, po stupanju na dužnost, ispoštovao zakon i prenio svoja upravljačka prava u Agroproteinki na drugu osobu.