Tomašević o kaosu na mostu: 'Trebalo je bolje iskomunicirati, dao sam nalog da se to riješi'

Nije se moglo raditi preko ljeta jer se tada radio Most slobode, kao i vijadukt u Buzinu. U koordinaciji s MUP-om smo napravili redoslijed radova na način da tek onda kad završi Most Slobode krenu radovi na Jadranskom mostu, koji nije saniran otkad je otvoren. Znači 40 godina, a oštećen je i u potresu, istaknuo je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirajući jučerašnji kaos na Jadranskom mostu nastao zbog radova i katastrofalne prometne regulacije.

Naglasio je kako ova gradska vlast planira u idućih godinu dana obnoviti sve mostove.

- Na to ćemo potrošiti oko 300 milijuna milijuna kuna, dio novca ćemo povući iz EU fondova jer je nužno da svi mostovi budu otporni na, ne daj Bože, nove potrese, da budu sanirani i sigurni - rekao je.

Što se tiče privremene regulacije prometa na Jadranskom mostu, Tomašević je priznao kako ni sam nije bio zadovoljan kad je vidio kakav je kolaps jučer nastao sužavanjem četiri trake u jednu. Složio se i da je trebao biti bolje iskomuniciran početak radova s građanima.

- Napravljen je elaborat kroz javnu nabavu, međutim, rješenje - ja nisam s time zadovoljan, posebice kad sam ga jučer vidio i dao sam nalog da se to izmjeni. Sada stručne službe rade na tome da se modificira i poveća propusnost prometa, iako je i danas bila bolja situacija jer se dio prometa prebacio na Most Slobode - rekao je dodavši kako očekuje do kraja tjedna da se popravi protočnost prometa na način da budu dvije trake na Jadranskom mostu u svakom smjeru.

- Bit će zabranjen promet za teretna vozila - rekao je.

Upitan da li to znači da on nije znao da će regulacija prometa tijekom radova ovako izgledati, Tomašević je poručio kako on ne može apsolutno sve znati.

- Gradski uredi rade takve stvari, naručuju elaborate koji se plate, temeljem njih se napravi privremena regulacija, međutim, jučer je svima bilo jasno da je to neadekvatno i zato se u žurnom roku to treba promijeniti - rekao je naglasivši i kako će se napraviti svi mogući napori da radovi traju i kraće od planiranih devet mjeseci.

- Razgovarat ćemo s izvođačima radova da se modificiraju ugovori u tom smislu - istaknuo je.

