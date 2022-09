Tomašević o prometnom kaosu: Pokušat ćemo završiti radove na mostu i prije posavljenog roka

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetio je objekt bivšeg Učeničkog doma Luka Botić prilikom završetka radova rekonstrukcije. Dom je rekonstruiran za potrebe Hotelijersko-turističke škole, a gradonačelnik je obišao obnovljeni objekt s ravnateljicom Zdravkom Krpinom i zamjenikom gradonačelnika Lukom Korlaetom.

Nakon obilaska, gradonačelnik i zamjenik održavaju redovnu konferenciju za medije.

- Nije se moglo raditi preko ljeta. Redosljed je bio takav da tek onda kad završi Most slobode da krenu radovi na Jadranskom. Most nije saniran otkad je sagrađen i mi planiramo do kraja mandata obnoviti sve mostove i da budu otporni na potrese, sanirani i sigurni. Što se tiče privremene regulacije prometa. Dao sam nalog da se to prometno rješenje izmjeni. Dio prometa se prebacuje na Most Slobode koji je saniran preko ljeta - rekao je Tomašević o gužvama zbog sanacije na Jadranskom mostu i dodao je kako će preko mosta biti zabranjen promet teretnih vozila tijekom radova.

I sam je priznao da nije bio zadovoljan rješenjem regulacije prestrojavanja u jednu traku iz 4.

- Dao sam nalog da se izmijeni i poveća propusnost prometa, do kraja tjedna će se to napraviti - rekao je dodavši kako će se potruditi da radovi traju i kraće od planiranih devet mjeseci.

