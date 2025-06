Povorka ponosa proći će kroz centar Zagreba, iz ZET-a najavili promjene tramvajskih linija

Povorka ponosa LGBTIQ zajednice Zagreb Pridea, 24. po redu, pod geslom "Puna usta ponosa!", počet će u subotu okupljanjem u 15 sati na Trgu Republike Hrvatske, ispred Hrvatskog narodnog kazališta.

Oko 16 sati povorka će krenuti gradskim ulicama i trgovima. Povorka će proći Frankopanskom, Ilicom, Trgom bana J. Jelačića, Jurišićevom, Draškovićevom, sve do Ribnjaka gdje u 17.30 sati počinje prosvjedni skup.

Zbog Povorke ponosa izmijenjenim trasama će voziti tramvaji, javlja ZET.

U subotu, 14. lipnja, od 15:40 do 17:30 sati, zbog Povorke ponosa LGBTIQ zajednice, obustavlja se tramvajski promet Savskom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom, Ilicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Jelačića), Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Vlaškom, Ribnjakom i Ksaverskom cestom.

Tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 mijenjaju trasu u oba smjera:



🚋 4️⃣ Savski most - Savska - Gl. kolodvor - Draškovićeva - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec;

🚋 6️⃣ Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Gl. Kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot;

🚋 1️⃣1️⃣ Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Gl. kolodvor - Branimirova tržnica - Šubićeva - Dubec;

🚋 1️⃣2️⃣ Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava;

🚋 1️⃣3️⃣ Kvaternikov trg - Trg žrtava fašizma - Gl. kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak;

🚋 1️⃣4️⃣ Zapruđe - Arena Zagreb - Savska - Jukićeva - Zapadni kolodvor;

🚋 1️⃣7️⃣ Prečko - Savska - Vodnikova - Gl. Kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj.

Umjesto tramvaja, od Kaptola do Mihaljevca vozit će autobusi.