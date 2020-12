Povratak Brkana u trogirsku politiku?: 'Neću ni demantirati ni potvrditi, nisam više u HDZ-u'

Sjećate li se Vinka Brkana, osebujnog bivšeg HDZ-ovca s pravosudnom prošlošću? Po Trogiru se priča kako neizravno upravo on podržava novog šefa lokalnog HDZ-a

<p>Siniša Stojan postao je nedavno novi predsjednik trogirskog HDZ-a. Vedran Rožić, jedan od tri izabrana potpredsjednika, navodno će opet biti kandidat za gradonačelnika Trogira, priča se u dalmatinskom gradiću. </p><p>Ova vijest vjerojatno ne bi imala većeg utjecaja na slabije poznavatelje lokalne politike, ali upućeni sugovornici nam ukazuju kako je ona prilično simptomatična. Stojana, kako nam kažu, podržava Vinko Brkan, nekadašnji živopisni HDZ-ovac s pravosudnom prošlošću. Najblaže rečeno. Sjetit ćete se možda osebujnih izjava ovog bivšeg trogirskog dogradonačelnika o azbestu, trniti i globalizovanim medijima. Proslavio se tada, u ranim danima Youtubea. Međutim, Brkan je izgradio reputaciju i izvan okvira ležerne internet zafrkancije. Kao i Vedran Rožić.</p><h2>Pravosudna prošlost</h2><p>Rožić, bivši saborski zastupnik, bivši trogirski gradonačelnik i bivši šef trogirskog HDZ-a, iza sebe ima optužnicu još iz vremena dok je bio član uprave Hajduka, kad se njega i suradnike teretilo da su utajom poreza oštetili državu i klub za milijune kuna. Bio je u 2015. osuđen na zatvorsku kaznu od 10 mjeseci, morao je vratiti 362 tisuće kuna, ali Vrhovni sud je 2017. preinačio presudu i izrekao mu uvjetnu kaznu od godine dana. U međuvremenu, nepravomoćno je oslobođen, ali sve je ionako prije toga otišlo u zastaru.</p><p>Nogometna trogirska situacija nastavila se preko Brkana i nakon Hajduka, kad ga se sumnjičilo da je fiktivno, preko komunalnog poduzeća, kao električare, radnike na parkiralištu i inkasatore zapošljavao nogometaše HNK Trogira i novinare lokalnog medija. Mediji su tada, u 2010., pisali kako je i Rožić jedan od osumnjčenih. Brkan se prije suđenja nagodio i za taj dio optužnice dobio devet mjeseci zatvora. Bio je osuđen i nepravomoćno na godinu dana zatvora zbog neovlaštenog zaduživanja grada za račun istog nogometnog kluba, ali tijekom suđenja tužiteljstvo je djelo prekvalificiralo u nesavjestan rad u službi. Ukratko, osudili su ga jer je bez suglasnosti gradskog vijeća u ime Grada potpisao s Karlovačkom bankom ugovor o kreditu, kojim je HNK Trogir dobio milijun i pol kuna. Potpisao je i zadužnicu, iako je znao da klub neće moći vratiti kredit. Banka je od Grada naplatila preko 600 tisuća kuna, a Brkan je tijekom suđenja priznao što je učinio. Svojevremeno ga je bivši suradnik prijavio jer mu navodno nije vratio 380 tisuća kuna duga. Tih godina se pisalo kako je Uskok prikupio čak 20 kilograma dokumentacije o predmetu za koje su sumnjičili Brkana i Rožića.</p><p>Zanimljiv je i odnos Brkana i Rožića. Kad je Rožić svojevremeno trebao postati kandidat za gradonačelnika, pričaju nam upućeni sugovornici, Brkan je na primopredaji papira umjesto Rožićeva imena upisao svoje. Ali čini se da je stara ratna sjekira sad zakopana i grade se novi-stari odnosi.</p><h2>'Nemam potrebe ispovijedati uvjerenja'</h2><p>Nije ovo prvi put da se piše o povezanosti Stojana i Brkana. Još tamo davne 2012., lokalni mediji su povezivali Brkana kao sivu eminenciju iza Stojana, ali Vinko je tada negirao ikakvu svoju struju u utrci za šefa HDZ-a, govoreći kako komunicira s ljudima, ali ništa ne organizira.</p><p>Javili smo se Brkanu i zamolili ga da nam potvrdi ili demantira svoju podršku novom šefu trogirskog HDZ-a.</p><p>- Što je to bitno? Ja nisam član HDZ-a i nisam javna osoba i nemam potrebe o tome govoriti. Neću ni demantirati ni potvrditi, nemam potrebe javno govoriti o toj temi. Nemam potrebe javno ispovijedati moja uvjerenja - kazao nam je gospodin Vinko Brkan. </p><p>Javili smo se i Ivici Baturini, trogirskom HDZ-ovcu, bivšem članu predsjedništva i bivšem kandidatu za gradonačelnika.</p><p> - Istina je da Stojana podržava Vinko Brkan. On stoji iza njegove politike. Stoji iza svega, to je jače od njega iako je isključen iz HDZ-a. Očito ne može mirovati, jedino na takav način može napredovati, ako mu vertikala dozvoli - kazao nam je Baturina. </p><p>Pokušali smo doći i do Stojana, ali do zaključenja ovog članka nije odgovorio na telefonske pozive.</p>