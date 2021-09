Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim mrežnim stranicama je uoči početka nove školske godine objavilo nešto blaže epidemiološke mjere.

Dopušta se druženje i fizički kontakt djece i učenika različitih skupina i razreda, primjerice tijekom izvođenja izborne nastave, na nastavi stranih jezika, fakultativnoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi, programe produženoga boravka, itd.

Bit će dopušteno i seljenje učenika iz razreda u razred kada to zahtijeva nastavni proces, poput nastave u kabinetima, vježbaonicama, informatičkim učionicama, praktikumima za praktičnu nastavu, kao i treninzi djece i učenika u školskim dvoranama i treninzi školskih sportskih klubova u školskim dvoranama u kojima sudjeluju učenici različitih razreda.

Mjerenje temperature kod kuće

Školskom osoblju i učenicima neće se mjeriti temperatura na ulazu već će je oni mjeriti kod kuće. Posjetitelji koji sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima, kao što su priredbe i slično, morat će imati covid-potvrde. Bit će dopušteni i roditeljski sastanci uživo i informacije roditeljima.

Maske nisu obvezne za učenike od prvoga do četvrtog razreda osnovne škole, kao i za učenike viših razreda osnovne škole ako u učionicama postoji razmak od metar i pol, te za srednjoškolce ako je u učionicama osiguran razmak od dva metra. Ako se ti uvjeti neće moći ostvariti, maske će biti obvezne za učenike viših razreda osnovne škole i za srednjoškolce.

Osim toga, lokalni stožeri mogu, na temelju povoljne epidemiološke situacije, ukinuti obvezu nošenja maske za pojedinu školu, grupu škola ili područje.

Prema posljednjim raspoloživim podacima, cijepljeno je gotovo 58 posto djelatnika u školama, a u gimnazijama gotovo 60 posto. Ministarstvo ističe i da, bez obzira na to što smo još suočeni s epidemijom bolesti Covid-19, nema zapreka da se odgojno-obrazovni rad ne izvodi neposredno, tj. licem u lice.

Fuchs: Sve je spremno

- Maske u školama morati će nositi učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola te od prvog do četvrtog razreda u gimnazijama ukoliko u razredu nije osiguran razmak od 1,5 do dva metra između učenika - rekao je Fuchs u intervjuu za RTL Danas, uoči početka nove školske godine.

Ministar Fuchs je također kazao da nastavnici koji su cijepljeni, mogu predavati u razredu bez maske, a oni koji nisu cijepljeni moraju nositi masku.

Upitan za komentar da ravnatelj od roditelja može zatražiti covid potvrde za sudjelovanje na roditeljskom sastanku, a na tom sastanku može, primjerice, biti nastavnik koji ju nema, ministar je odgovorio kako će razrednik, ako nije cijepljen, morat nositi masku i tijekom roditeljskog sastanka. Odluku o covid potvrdama će donijeti ravnatelj ako bi u mjestu kojem gravitiraju učenici ,bila loša epidemiološka situacija, pojasnio je.

Fuchs je, na upit kada će se učenici moći vratiti u škole oštećene potresom na Banovini i u Zagrebu, rekao da je na Banovini dobar dio škola obnovljen i sva djeca će krenuti u škole po A modelu. Uz to, intenzivno se razgovara i kako dovršiti onaj dio škola za koje je napravljena projektna dokumentacija, a očekuje se raspis natječaja za izgradnju škola.

Vezano uz dinamiku obnove škola u Zagrebu podsjetio je kako se za to treba pitati gradske vlasti i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.