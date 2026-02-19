Obavijesti

Povratnik iz Rusije u Teslinom rodnom kraju planira obrađivati litij: 'Nema studije za okoliš'

Smiljan: Rodno mjesto Nikole Tesle

Devčić i Rus s britanskim državljanstvom Bondarenko vlasnici su tvrtke koja u Lici gradi prvi takav pogon u Europi. Priključili su se i Nijemci, a zbog kontradiktornih informacija, stanovnici ne vjeruju u dobre namjere

Admiral

U Smiljanskom Polju, niče tvornica za preradu litija vrijedna sedam milijuna eura. Svega kilometar i pol od Smiljana, rodnog mjesta Nikole Tesle, na krškoj zemlji i blizu rijeke Like, tvrtka Jedro DS innovation planira prerađivati litijev karbonat u litijev monohidroksid visoke čistoće. To će dalje slati u pogon za punjenje litijskih baterija koji je izvan Republike Hrvatske. No nema, barem za sad, informacije gdje je taj pogon. Prema trenutno dostupnim podacima, kapacitet proizvodnje u prvoj fazi je 12.500 tona godišnje, a puni kapacitet 25 tisuća tona godišnje. Lokalna zajednica se pobunila, inicijativa Gospić je naš dom objavila je sve što su saznali i razgovarala s investitorom koji je kupio velike količine zemlje.

