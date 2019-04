Povukao ga valjak preše: 'Dida, vrati mi se', neutješan je unuk

A što da vam kažem? Teško mi je, ni u najluđem snu nisam pomišljala da ću supruga izgubiti ovako. Baš sad pred mirovinu, kad smo napokon planirali zajedno uživati plodove svojeg dugogodišnjeg truda, ja sam, eto, ostala sama. Mlađi unuk (12) nikako se ne može pomiriti s tim da ga više nema i stalno ga zove ‘Dida, vrati mi se’, s tugom u očima priča nam o neprežaljenom suprugu Draganu Cunjaku njegova ožalošćena supruga Mira.

Dragan (62) bio je djelatnik krčke komunalne tvrtke Ponikve eko otok Krk, a proteklog vikenda, nažalost, poginuo je na radnome mjestu. Prema svemu sudeći, riječ je o nesretnom slučaju.

Nesretni radnik iz Omišlja, koji je za tu tvrtku radio 37 godina, a ukupno imao 41 godinu staža, život je izgubio tijekom subotnjeg prijepodneva kad ga je zahvatio pres-kontejner namijenjen sabijanju kartonske ambalaže unutar Ponikvina reciklažnog dvorišta. No što se točno dogodilo i kako je Dragan upao u otvor moćne preše kontejnera namijenjenog zbrinjavanju prikupljenoga kartona, znat će se nakon obdukcije i policijskog očevida, koji su još u tijeku.

- Nikad neću zaboraviti nelagodu koju sam osjećala te subote u želucu. Inače nikada Draganu ne idem u posjet na posao, ali to jutro, oko 10.30 sati, nakon kupnje, nešto me nagnalo da svratim do njega. Došla sam tamo i vidjela da ga nema ni u kancelariji ni u dvorištu. Ubrzo poslije mene došao je njegov kolega pa smo ga zajedno tražili. Kako se nije javljao na mnogobrojne pozive, počela me loviti panika i znala sam da ne sluti na dobro - priča Mira dodajući kako se nakon 20-ak minuta kolega sjetio pogledati u stroj za prešanje kartona.

- Problijedio je i rukama mi samo dao znak da se odmaknem. Ne znam kako se i što se točno dogodilo jer je on taj dan bio sam u smjeni, ali pretpostavlja se da je nesretnim slučajem upao u prešu, možda pogurao rukom karton, a onda ga je povukao valjak... - s teškom gorčinom u grlu prisjeća se toga kobnog dana supruga Mira, koja se s pokojnim suprugom u dobi od samo 18 godina preselila iz Prijedora u Bosni i Hercegovini na Krk. S Draganom je bila od školskih dana.

- Bio je tako dobar, vrijedan, smiren, radišan, brižan suprug, otac i djed. - rekla nam je u nevjerici Mira.

Gubitkom svog radnika potreseni su i u tvrtki u kojoj je Dragan radio.

- Kada smo dobili dojavu o nesreći u našoj tvrtki, odmah smo obavijestili policiju i sve nadležne službe. Zvali smo Hitnu pomoć, ali, nažalost, čovjeku nije bilo spasa. Preminuo je na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda. Izražavamo obitelji najiskrenije žaljenje, Dragan je bio izuzetno vrijedan djelatnik. S njim nikad nije bilo nikakvih problema i jako će svima nedostajati - kazali su iz uprave poduzeća Ponikve eko otok Krk.