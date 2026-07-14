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'IZNIMNO TEŠKA INTERVENCIJA'

Požar kod Čakovca stavljen pod kontrolu! Više ljudi nagutalo se dima: 'Nema teže ozlijeđenih'

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Požar kod Čakovca stavljen pod kontrolu! Više ljudi nagutalo se dima: 'Nema teže ozlijeđenih'
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U industrijskoj zoni u Pribislavcu izbio je veliki požar | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Požar je izbio u poslijepodnevnim satima, nakon čega su na teren upućene brojne vatrogasne snage iz cijelog Međimurja kako bi spriječile širenje vatre na okolne objekte.

Veliki požar koji je u utorak poslijepodne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja, a hitna medicinska pomoć pregledala je sedam osoba koje su bile izložene dimu.

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U industrijskoj zoni u Pribislavcu izbio je veliki požar U industrijskoj zoni u Pribislavcu izbio je veliki požar U industrijskoj zoni u Pribislavcu izbio je veliki požar
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Požar je izbio u poslijepodnevnim satima, nakon čega su na teren upućene brojne vatrogasne snage iz cijelog Međimurja kako bi spriječile širenje vatre na okolne objekte. 

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) u gašenju je bilo angažirano 120 vatrogasaca iz 25 DVD-a iz VZŽ Međimurske i JVP Čakovec, a lokalni mediji navode kako je riječ o jednoj od najvećih vatrogasnih intervencija na tom području posljednjih godina.

"Radilo se o iznimno teškoj intervenciji u kojoj je gorjela velika količina boja, otapala i plastike. Brzom reakcijom i dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca te ispravnim odlukama zapovjednika na intervenciji, požar je stavljen pod kontrolu i spriječena je veća materijalna šteta. Još jednom smo pokazali da smo spremni djelovati i u najtežim intervencijama", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pohvalio sve sudionike intervencije, navodi HVZ.

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Požar Pribislavec gif VIDEO
Požar Pribislavec gif | Video: Čitatelj 24sata

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj rekao je da vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta.

Na požarištu su intervenirala i dva tima Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, a prema informacijama Zavoda, pregledano je ukupno sedam osoba, među kojima su, prema prvim podacima, radnici tvrtke u kojoj je izbio požar te jedan vatrogasac koji je sudjelovao u gašenju.

Kod svih su utvrđene tegobe povezane s udisanjem, odnosno gutanjem dima, a iz Zavoda ističu da nema teže ozlijeđenih te da je zdravstvena situacija pod nadzorom.

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