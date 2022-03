Požar kod Gračaca: 'Gori već dva dana, teško nam je gasiti zbog nepristupačnog terena'

Već dva dana gori na vrhu brda zapadno od Gračaca između Ličko-senjske i Zadarske županije. No, to nije jedini požar. Gori i istočno prema Kninu, no u nešto manjem intenzitetu.

Požar gase vatrogasci iz JVP Gračac, Intervencijska vatrogasna postrojba Zadar te vatrogasci iz DVD-a Jasenice i DVD-a Gračac, no u pitanju je nepristupačan teren kojem je vrlo teško pristupiti.

- Požar je iz Ličko-senjske prešao i u Zadarsku županiju. Gasi se već dva dana jer je požar buknuo na vrhu brda na kojem nema puteva i jako teško je pristupiti vatri. Tek kada se vatra spusti prema podnožju, taj dio možemo ugasiti. Jednostavno nam je nemoguće jer nema puteva do gore - kazao nam je Mate Rudić iz VZŽ Zadarske.

Opasnosti za ondašnje stanovnike nema, no čitatelji nam javljaju da je zrak ondje poprilično zagađen.

