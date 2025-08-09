Požar na Čiovu pod kontrolom

Požar koji je u subotu poslije podne planuo u uvali Racetinovac na Čiovu vatrogasci su, uz pomoć dva kanadera, uspjeli staviti pod kontrolu, a vatrena stihija nije prijetila kućama, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.

"U gašenju požara sudjelovalo je 41 vatrogasac s devet vozila i jednim plovilom a iz zraka su pomagala dav kanadera", rekli su Hini u Vatrogasnom centru.

Nakon što je požar stavljen pod kontrolu, vatrogasci na opožarenih oko dva hektara uglavnom borove šume saniraju požarište.