UZROK ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Izgorjeli traktori, staja i štagalj na OPG-u kod Grubišnog polja: Evo što je bio uzrok buktinje...

Izgorjeli traktori, staja i štagalj na OPG-u kod Grubišnog polja: Evo što je bio uzrok buktinje...
U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG

Policija utvrdila da je požar izazvala nestručno izvedena elektroinstalacija, šteta se procjenjuje na oko 25 tisuća eura

Požar koji je izbio na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) u Ivanovom Selu kod Grubišnog Polja u subotu navečer prouzročila je nestručno izvedena električna instalacija, a šteta se procjenjuje na 25 tisuća eura, izvijestila je u nedjelju bjelovarsko-bilogorska policija.

U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG
U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG | Video: 24sata/pixsell

Požar se planuo u subotu oko 18.30 sati u Praškoj ulici na građevinskom objektu u sklopu kojeg se nalaze staja, štagalj i garaže u vlasništvu 65-godišnje mještanke.

GASILO GA 40 VATROGASACA
VIDEO Ovako izgleda OPG koji je noćas gorio: 'Šteta je 30.000 eura, spašavali smo što se dalo'

Na intervenciju su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje te lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji su požar stavili pod nadzor i spriječili njegovo daljnje širenje.

U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Očevidom koji su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, eksploziva i oružja utvrđeno je da je do požara došlo zbog nestručno izvedene pomoćne elektroinstalacije, naveli su iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Naime, produžni kabeli bili su uključeni jedan u drugi, uslijed čijeg kvara došlo je do zapaljenja. Vatra se proširila na obližnji gorivi materijal, sijeno i slamu, a potom i na ostale objekte, dodaje policija.

VATROGASCI NA TERENU
Buknuo veliki požar na OPG-u kod Grubišnog polja: Izgorjele su štale, životinje i strojevi?!

Prema izjavi vlasnice, u objektima su se nalazile bale slame i sijena, poljoprivredni priključci i alat, domaće životinje, osobno vozilo te dva traktora, koji su u potpunosti izgorjeli.

U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 25.000 eura, priopćila je PU.

