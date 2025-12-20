Obavijesti

News

VATROGASCI NA TERENU

Buknuo veliki požar na OPG-u kod Grubišnog polja: Izgorjele su štale, životinje i strojevi?!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Dojava o velikom požaru zaprimljena je u subotu predvečer, policija najavljuje očevid nakon gašenja

Požar većih razmjera planuo je u subotu predvečer na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) u Ivanovu Selu, a u tijeku je gašenje, izvijestila je Policijska postaja u Grubišnom Polju.

Županijski centar 112 zaprimio je u 18,37 sati dojavu o većem požaru na OPG-u na adresi Praška kbr. 53, u Ivanovu Selu.

BIO POD UTJECAJEM ALKOHOLA Stravičan požar kod Siska: Muškarac (57) bori se za život, cigareta uzrok vatrene stihije
Stravičan požar kod Siska: Muškarac (57) bori se za život, cigareta uzrok vatrene stihije

Požar je zahvatio zgrade za smještaj životinja i poljoprivrednih vozila. Na teren su upućeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grubišno Polje te lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji požar gase.

Očevid će biti obavljen nakon što se požar ugasi i steknu uvjeti, a službeno izvješće očekuje se tijekom nedjelje, naveli su iz policije.

Iz PU bjelovarsko-bilogorske također javljaju kako je požar zahvatio štalu i štagalj, životinje, hranu za životinje i poljoprivredne strojeva.

