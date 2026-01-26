Požar progutao tvornicu u Grčkoj: Tri radnice poginule, za dvije još traje velika potraga

U ponedjeljak ujutro u grčkom gradu Trikali izbio je veliki požar u tvornici za preradu hrane, poznatoj pod imenom Violanta, koji je rezultirao smrću najmanje tri radnice, dok su dvije još uvijek nestale, izvještavaju lokalni mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:54 Dronom snimljen gusti dim koji je obavio grčki grad nakon požara u tvornici | Video: 24sata/reuters

Požar je buknuo u ranim jutarnjim satima, navodno nakon snažne eksplozije unutar industrijskog objekta, dok je tvornica bila u punom pogonu. Unutar objekta u trenutku incidenta nalazilo se 13 zaposlenika. Osam ih je uspjelo izaći iz zgrade i dovedeno je u bolnicu u Trikalima s ozljedama od opekotina i udisanja dima, no za tri žene nije bilo spasa.

Dužnosnici opisali su trenutnu situaciju kao jednu od najtežih nesreća ove vrste u regiji, a predstavnik vlade izrazio je “najdublje sućuti obiteljima stradalih radnica”.

Foto: Stringer

Vatrogasne snage, uključujući i specijalne jedinice za spašavanje (ΕΜΑΚ), neumorno pretražuju ostatke tvornice u nadi da će pronaći preostale dvije nestale radnice. Uz to, u tijeku je istraga o uzrocima požara i eksplozije, a na mjestu događaja prisutni su i stručnjaci iz odjela za istraživanje mogućih kaznenih radnji vezanih uz požare.