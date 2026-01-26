Obavijesti

News

Komentari 0
Pakao u Trikali

Požar progutao tvornicu u Grčkoj: Tri radnice poginule, za dvije još traje velika potraga

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Požar progutao tvornicu u Grčkoj: Tri radnice poginule, za dvije još traje velika potraga
4
Foto: Stringer

Požar je buknuo u ranim jutarnjim satima, navodno nakon snažne eksplozije unutar industrijskog objekta, dok je tvornica bila u punom pogonu

Admiral

U ponedjeljak ujutro u grčkom gradu Trikali izbio je veliki požar u tvornici za preradu hrane, poznatoj pod imenom Violanta, koji je rezultirao smrću najmanje tri radnice, dok su dvije još uvijek nestale, izvještavaju lokalni mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dronom snimljen gusti dim koji je obavio grčki grad nakon požara u tvornici 01:54
Dronom snimljen gusti dim koji je obavio grčki grad nakon požara u tvornici | Video: 24sata/reuters

Požar je buknuo u ranim jutarnjim satima, navodno nakon snažne eksplozije unutar industrijskog objekta, dok je tvornica bila u punom pogonu. Unutar objekta u trenutku incidenta nalazilo se 13 zaposlenika. Osam ih je uspjelo izaći iz zgrade i dovedeno je u bolnicu u Trikalima s ozljedama od opekotina i udisanja dima, no za tri žene nije bilo spasa.

Dužnosnici opisali su trenutnu situaciju kao jednu od najtežih nesreća ove vrste u regiji, a predstavnik vlade izrazio je “najdublje sućuti obiteljima stradalih radnica”.

Fire at food factory in central Greece
Foto: Stringer

Vatrogasne snage, uključujući i specijalne jedinice za spašavanje (ΕΜΑΚ), neumorno pretražuju ostatke tvornice u nadi da će pronaći preostale dvije nestale radnice. Uz to, u tijeku je istraga o uzrocima požara i eksplozije, a na mjestu događaja prisutni su i stručnjaci iz odjela za istraživanje mogućih kaznenih radnji vezanih uz požare.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!
POKUŠAO UBITI POLICAJCE

ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!

Unatoč jasnim svjetlosnim i zvučnim signalima na službenom vozilu, vozač se oglušio na naredbe policije i dao u bijeg. Na parkiralištu je pokušao pregaziti policajca koji su zapucali prema njegovom autu
VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu
GUŽVE I NA OBILAZNICI

VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu

Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3), iizmeđu čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026