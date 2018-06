Požar u CIOS-u je podmetnut: Nastala šteta oko 20.000 kuna

Požar u reciklažnom centru C.I.O.S. grupe, na zagrebačkom Jankomiru, je podmetnut. Potvrdio je to policijski očevid. Nastavlja se kriminalističko istraživanje, objavila je PU zagrebačka.

Požar u reciklažnom centru CE-ZA-R-a Centra za reciklažu C.I.O.S. grupe planuo je u subotu malo prije 20 sati, a u gašenju je sudjelovalo 26 vatrogasnih vozila s 98 vatrogasaca. U požaru nije bilo ljudskih žrtava. Među djelatnicima koji su sudjelovali u intervenciji nema ozlijeđenih, a jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen.

U požaru nije bilo ljudskih žrtava. Među djelatnicima koji su sudjelovali u intervenciji nema ozlijeđenih, a jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen.

[video: 1200083 / ]

U požaru nisu stradala postrojenja, niti objekti. Procijenjena šteta je oko 20 tisuća kuna.

Prema uvidu na licu mjesta, izgorio je manji dio glomaznog otpada na otvorenom skladištu dovezen s ilegalnog odlagališta na Savici, te dio ograde reciklažnog centra, navela je voditeljica ureda uprave C.I.O.S. d.o.o. Tajana Tomašević.

Zagreb je NAŠ: Neće uspjeti pokušaji prebacivanja odgovornosti za požar u pogonu C.I.O.S. grupe

Iz političke platforme Zagreb je NAŠ u ponedjeljak su poručili Petru Pripuzu, predsjedniku uprave C.I.O.S. grupe u čijem pogonu je u subotu izbio požar, da mu neće uspjeti pokušaji prebacivanja odgovornosti za požar na političku oporbu te da će i dalje kritizirati kaos u gospodarenju otpadom za koji su prvenstveno odgovorni gradonačelnik Milan Bandić i s njime povezane interesne grupacije.

Zastupnik u Gradskoj skupštini platforme Zagreb je NAŠ Tomislav Tomašević podsjeća da je požar koji je 9. lipnja izbio u pogonu C.I.O.S. grupe čak četvrti požar na toj lokaciji u zadnje četiri godine.

"Takva situacija očito je rezultat nevjerojatnog nemara C.I.O.S grupe, koji toleriraju nadležne državne i gradske institucije, ili se radi o međusobnom obračunu interesnih skupina. U svakom slučaju, neprihvatljivo je da stanovnici zapadnog Zagreba gotovo svake godine strepe od novog požara u pogonu C.I.O.S. grupe", poručio je Tomašević.

Zagreb je NAŠ inzistirat će da se konačno razjasne poslovni odnosi između Grada Zagreba i C.I.O.S. grupe, istaknuo je Tomašević dodavši da je od gradskih ureda zatražio sve informacije o požarima u pogonu C.I.O.S. grupe i izvješća koja su im o tome dostavile državne institucije.

Podsjetio je kako već nekoliko godina čekaju hoće li biti potvrđena optužnica o pogodovanju poduzećima iz C.I.O.S. grupe za prikupljanje glomaznog i drugih vrsta otpada u Zagrebu, za što Uskok sumnjiči Bandića i Pripuza.

Unatoč tome, Grad Zagreb je prije nekoliko mjeseci na javnom natječaju na temelju samo jedne ponude ponovno dodijelio posao skupljanja glomaznog otpada tvrtki iz C.I.O.S. grupe, naglašava Tomašević.

Zelena akcija: Zbog učestalih požara u C.I.O.S.-u hitno sankcioniranje svih odgovornih

Zelena akcija je zbog učestalih požara u C.I.O.S.-u u ponedjeljak zatražila hitno sankcioniranje svih odgovornih i oduzimanje dozvole za rad tvrtki CE-ZA-R, dijelu C.I.O.S. grupe kao i detaljnu istragu sigurnosnih mjera, načina provođenja te sustava nadzora koji su, "očigledno u postrojenjima C.I.O.S.-a manjkavi, a redovito im se izdaje dozvola za rad".

"Prekjučerašnji požar već je četvrti takav događaj u posljednje četiri godine u istom postrojenju te se čini kako su jednogodišnji požari svojevrsna tradicija u tom postrojenju. Niski sigurnosni standardi u tvrtki CE-ZA-R, dijelu C.I.O.S. grupe, evidentno ugrožavaju sigurnost građana i građanki Zagreba", istaknula je u priopćenju Zelena akcija.

Zabrinjavajuće je, kažu, "što za nijedan od tih požara tvrtka nije sankcionirana, niti su poznati detaljni uzroci i posljedice požara".

"Zabrinjavajuće je i da nadležne službe, svaki put kada dođe do požara u ovoj tvrtki Petra Pripuza, tvrde kako nije došlo do većeg narušavanja kvalitete zraka niti opasnosti za građane/ke od plinova nastalih kao produkt sagorijevanja. U to je teško povjerovati s obzirom da nadležne službe nisu ni mjerile sve spojeve koji nastaju nakon izgaranja komunalnog otpada", tvrde u Zelenoj akciji.

Kažu kako im je drago da u toj nesreći nitko nije stradao te se nadaju da će se poduzeti sve kako se ovakve nesreće ne bi ponavljale. Smatraju kako je "krajnje vrijeme za sankcioniranje C.I.O.S.-a, suspenziju rada postrojenja CE-ZA-R, reviziju rada službi koje mjere onečišćenje zraka kao i objavu svih ugovora između C.I.O.S.-a i Grada Zagreba jer je u javnom interesu znati za poslove Grada s tvrtkom gdje se svako malo dogodi požar". Također traže da se ispita i odgovornost zaposlenika Ministarstva zaštite okoliša i energetike koji, kako tvrde u Zelenoj akciji, "olako izdaju dozvole za rad ovoj tvrtki unatoč očiglednim niskim sigurnosnim standardima".

U Zelenoj akciji kažu kako se "već godinama čeka potvrda optužnice po pitanju namještanja poslova prikupljanja glomaznog i drugih vrsta otpada u kojoj je USKOK optužio Milana Bandića i Petra Pripuza, osnivača C.I.O.S. grupe, te da je usprkos tome, Grad Zagreb prije nekoliko mjeseci na temelju jedne jedine ponude posao skupljanja glomaznog otpada opet dodijelio tvrtki iz C.I.O.S. grupe. Taj glomazni otpad sada je izgorio".

Kažu i kako su na početku mandata gradonačelnika Bandića bila česta medijska nagađanja o namjeri Grada Zagreba da privatizira uslugu odvoza komunalnog otpada, a uglavnom se spekuliralo kako je za taj posao izuzetno zainteresiran C.I.O.S. "Učestali akcidenti u CE-ZA-R-u jasno nam daju do znanja da gospodarenje otpadom mora ostati u domeni javnih tvrtki, gdje postoji barem nešto veća razina kontrole i poštivanje sigurnosnih standarda", priopćila je Zelena akcija.